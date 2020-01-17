boukhalfasoheyb
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 3 فيفري 2018
- المشاركات
- 939
- النقاط
- 519
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- ولاية باتة دائرة عين التو
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم متوفر 50 دولار نتلر
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 195 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
تباع كامله
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 195 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
تباع كامله
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
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