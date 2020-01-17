فستان بنوتي( وردي + ابيض + أسود) من إبداعي

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ليوم جبتليكم فستان من إبداعي تعبني بزاف خطرش مولاته كبيرة.

نشاء الله ينال إعجابكم . ​

فيه # 3 ألوانأبيض،أسود،زهري.عمل بكروشي رقم 3شكل صدر ديري شكل ليعجبك دائري أو مربع .وطول فستان كيما تفضلي ولون حسب ذوقك.غرزة مستعمة في صدر غرزة العمود.وفي فستان غرزة مروحة تاع أربعة.