فستان بنوتي( وردي + ابيض + أسود) من إبداعي

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
232
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا سهلا بزوار منتدى الكرام وبأهله المميزون.


ليوم جبتليكم فستان من إبداعي تعبني بزاف خطرش مولاته كبيرة.
نشاء الله ينال إعجابكم .
فيه # 3 ألوان
أبيض،أسود،زهري.
عمل بكروشي رقم 3
شكل صدر ديري شكل ليعجبك دائري أو مربع .
وطول فستان كيما تفضلي ولون حسب ذوقك.
غرزة مستعمة في صدر غرزة العمود.
وفي فستان غرزة مروحة تاع أربعة.
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