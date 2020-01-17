فستان بنوتي( وردي + ابيض + أسود) من إبداعي

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 232
- النقاط
- 721
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبيض،أسود،زهري.
عمل بكروشي رقم 3
شكل صدر ديري شكل ليعجبك دائري أو مربع .
وطول فستان كيما تفضلي ولون حسب ذوقك.
غرزة مستعمة في صدر غرزة العمود.
وفي فستان غرزة مروحة تاع أربعة.
اهلا سهلا بزوار منتدى الكرام وبأهله المميزون.فيه # 3 ألوان
ليوم جبتليكم فستان من إبداعي تعبني بزاف خطرش مولاته كبيرة.
نشاء الله ينال إعجابكم .
ليوم جبتليكم فستان من إبداعي تعبني بزاف خطرش مولاته كبيرة.
نشاء الله ينال إعجابكم .
أبيض،أسود،زهري.
عمل بكروشي رقم 3
شكل صدر ديري شكل ليعجبك دائري أو مربع .
وطول فستان كيما تفضلي ولون حسب ذوقك.
غرزة مستعمة في صدر غرزة العمود.
وفي فستان غرزة مروحة تاع أربعة.