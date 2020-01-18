تعديل: رحلة كتب

انشات مملكة لنفسي

ووضعت لها اسسا

شبيهة ب"اسس التوتاليتارية " ​

ثم طرت في مملكتي

باجنحتي .. "اجنحة الوهم"

صادفت منطقة تعرف بمنطقة المشاعر

كما تسمى ايضا ب القلب

استكشفتها قليلا

ف وجدت اني "احببتك اكثر مما ينبغي" ​

ثم تمنيت الموت اما لي انا او لك انت

بعبارة اخرى: ان لا يحدث ما يفرق بيننا غير الموت

لاني عرفت "ساحبك حيا او ميتا "



استرجعت ذكرياتي قليلا

وتذكرت تلك الليلة

حينها ..

تمنيت لو يرجع الزمن

ولو ب"احدى عشر دقيقة" فقط ..

كي ابعث اندارا لنفسي وعقلي

لما سياتي بعدها ​

ثم قررت المضي قدما

ف وجدت لنفسي : "افكار صغيرة لحياة كبيرة "

وحاولت المضي قدما لكن ..

وجدت انها

لازالت غارقة في "الابدية هي لحظة حب " ​

ف تركت قلبي "الابله الجزء الاول"

وروحي "الابله الجزء الثاني"

الحرية في التجول لمحاولة ايجاد اجابة

عن حالة الياس التي غمرتني ​

صادفت حينها الاجابة

وكانت: "الاجابة الحب"

سجنت نفسي بسبب "الجريمة والعقاب"

ثم كتبت قصيدة ال " الف "

للروح التي ظننت انها لم تكبر بعد

عكس قلبي المرهق والمثقل بهموم اكبر من عمر نبضاته ​

لازلت حبيسة روحي ..

اتخبط في حالة "عقل وعاطفة"

اتدحرج بين "كبرياء وهوى"

عالمة باني في حالة "حب محرم" ،

كما انه "حب فوق النيران " ​

اردت الخروج من تلك المنطقة

المليئة بمختلف المشاعر الغريبة

لهذا ..

اسميتها ببيت "الحرب والسلم" ​

وددت الذهب لمنطقة باردة

كبرود روحي

اخترت "العالم المفقود"

جعلت لنفسي الحرية

بتسميتها منطقة "رجل الثلج"

الا انها

معرفة عند الناس بالعقل



احببته ..

لاني وجدته يتشابه و روحي

فهو ك "البيت الصامت " ​

تجولت في مناطق اخرى

اطمانت نفسي قليلا

لانني وصدفة استنتجت :

رغم كل ما قال ويقول ذلك الرجل

الا انه "سيعشقني رغم انفه "



لكن ..

بقيت حبيسة تلك المنطقة الصامتة

واخترت الذهاب لمكان منعزل

يوافق انعزال روحي

وكل شيء بي

ل"مرتفعات وينذرينغ" ربما

او "اينما تهب الرياح " ​

الا ان روحي استانست ب "ارض زيكولا "

كما اني معروفة بمزاجيتي

لاني فجاة غيرت رايي

بعد ان التقيت "انتيخريستوس"

اعجبني ما رايت فيه من حقائق ​