انشات مملكة لنفسي ب"اسس التوتاليتارية "

ثم طرت في مملكتي ب"اجنحة الوهم"

فوصلت لمنطقة الشعور والتي هي القلب

فوجدت اني "احببتك اكثر مما ينبغي"

وكلما تمنيت ان اموت انا او تموت انت

اي ان لا يحدث ما يفرق بيننا غير الموت

عرفت اني "ساحبك حيا او ميتا "

وتمنيت لو يرجع زمن تلك الليلة

ولو ب"احدى عشر دقيقة"

فقط كي ابعث اندارا لنفسي وعقلي لما سياتي بعدها

وبعد دلك قررت المضي ب"افكار صغيرة لحياة كبيرة "

لكن وجدت نفسي لازالت غارقة في "الابدية هي لحظة حب"

ثم تركت قلبي "الابله الجزء الاول" وروحي "الابله الجزء الثاني" يصولان ويجولان

في محاولة لايجاد اجابة عن حالة الياس التي غمرتني

فوجدت ان "الاجابة الحب"

فوجدت اني في حالة سجن بسبب "الجريمة والعقاب"

فبدات اكتب قصيدة ال"الف"

للروح الدي اعتقد انها مراهقة ولم تكبر بعد

عكس قلبي المرهق والمثقل بهموم اكبر من عمر نبضاته

فوجدت اني لازلت حبيسة روحي

اتخبط في حالة "عقل وعاطفة" وبين "كبرياء وهوى"

عالمة باني في حالة "حب محرم" ، "حب فوق النيران "

واردت الخروج من تلك المنطقة المليئة بمختلف المشاعر الغريبة

يمكن ان اسميه ببيت "الحرب والسلم"

وتمنيت ان ادهب لمنطقة باردة كبرود روحي

فدهبت "للعالم المفقود"

منطقة "رجل الثلج" والتي هي عقلي

فوجدت نفسي في "البيت الصامت "

واستنتجت انه رغم ما يقول دالك الرجل

الا انه "سيعشقني رغم انفه "

فاردت الدهاب لمكان منعزل

ل"مرتفعات وينذرينغ" ربما

او "اينما تهب الرياح "

فاخترت "ارض زيكولا "

و هناك غيرت رايي

فدهبت لالتقي ب"انتيخريستوس"

فاعجبني حقيقة ما رايت فيه

واهتدت روحي واخيرا لطريق اخر

طريق لم اعرف الى اين يقودني

سانتظر لاعرف الى اين

واعود لاخبركم باذن الله





بقلمي: المزاجية المتمردة missing heart​