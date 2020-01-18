عمل تتطوعي

Redouane hamzao
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 جانفي 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
مرحبا جميعا...
انشاء الله الكل يكونوا بخير
و بدون مقدمات و كما هو موضح في العنوان
احتاج الى بعض الاشخاص المتطوعين من فكرة تخدم جميع المستخدمين و المتصفحين على هاذا الموقع
الفكرة هنا هي عبارة عن صنع تطبيق خاص بالمنتدى
الهداف الاساسية هي التصفح السلس و الاكثر سهولة، و تحسين واجهة المنتدى،
و امكانية نشر هاذا التطبيق على اكثر من متجر واحد مما سيزيد من عدد المستخدمين و نشر الافكار التي تبتكرونها و كل الابداعات التي انتم مصدرها على اكبر نطاق و هاذا لصالح المستخدم العادي و الاعضاء و الادارة، نظرا لسهولة التعامل مع التطبيقات و خاصة في الوقت الحالي مع الارباح التي ستعود عليهم لاحقا، يمكن استغلال هذه الارباح من اجل خلق شيء اكثر ابداعا... و لن اطيل عليكم الشرح اكثر.
كل ما نحتاجه هو
5 اشخاص مبرمجين من اجل برمجة التطبيق
5 اشخاص مصممين من اجل تصميم واجهة المستخدم
اما نشر التطبيق سيكون ذالك من قبل المشرفين على المنتدى
عزيزي القارئ، ان كنت مهتم بهذه الفكرة، فمرحبا بك لتحقيقها، عبر افكارك و ابداعاتك كلها مرحب بها
انشاء الله الكل يكونوا بخير
و بدون مقدمات و كما هو موضح في العنوان
احتاج الى بعض الاشخاص المتطوعين من فكرة تخدم جميع المستخدمين و المتصفحين على هاذا الموقع
الفكرة هنا هي عبارة عن صنع تطبيق خاص بالمنتدى
الهداف الاساسية هي التصفح السلس و الاكثر سهولة، و تحسين واجهة المنتدى،
و امكانية نشر هاذا التطبيق على اكثر من متجر واحد مما سيزيد من عدد المستخدمين و نشر الافكار التي تبتكرونها و كل الابداعات التي انتم مصدرها على اكبر نطاق و هاذا لصالح المستخدم العادي و الاعضاء و الادارة، نظرا لسهولة التعامل مع التطبيقات و خاصة في الوقت الحالي مع الارباح التي ستعود عليهم لاحقا، يمكن استغلال هذه الارباح من اجل خلق شيء اكثر ابداعا... و لن اطيل عليكم الشرح اكثر.
كل ما نحتاجه هو
5 اشخاص مبرمجين من اجل برمجة التطبيق
5 اشخاص مصممين من اجل تصميم واجهة المستخدم
اما نشر التطبيق سيكون ذالك من قبل المشرفين على المنتدى
عزيزي القارئ، ان كنت مهتم بهذه الفكرة، فمرحبا بك لتحقيقها، عبر افكارك و ابداعاتك كلها مرحب بها