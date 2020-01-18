عمل تتطوعي

Redouane hamzao

Redouane hamzao

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2020
المشاركات
1
النقاط
2
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
مرحبا جميعا...
انشاء الله الكل يكونوا بخير
و بدون مقدمات و كما هو موضح في العنوان
احتاج الى بعض الاشخاص المتطوعين من فكرة تخدم جميع المستخدمين و المتصفحين على هاذا الموقع
الفكرة هنا هي عبارة عن صنع تطبيق خاص بالمنتدى
الهداف الاساسية هي التصفح السلس و الاكثر سهولة، و تحسين واجهة المنتدى،
و امكانية نشر هاذا التطبيق على اكثر من متجر واحد مما سيزيد من عدد المستخدمين و نشر الافكار التي تبتكرونها و كل الابداعات التي انتم مصدرها على اكبر نطاق و هاذا لصالح المستخدم العادي و الاعضاء و الادارة، نظرا لسهولة التعامل مع التطبيقات و خاصة في الوقت الحالي مع الارباح التي ستعود عليهم لاحقا، يمكن استغلال هذه الارباح من اجل خلق شيء اكثر ابداعا... و لن اطيل عليكم الشرح اكثر.
كل ما نحتاجه هو
5 اشخاص مبرمجين من اجل برمجة التطبيق
5 اشخاص مصممين من اجل تصميم واجهة المستخدم
اما نشر التطبيق سيكون ذالك من قبل المشرفين على المنتدى
عزيزي القارئ، ان كنت مهتم بهذه الفكرة، فمرحبا بك لتحقيقها، عبر افكارك و ابداعاتك كلها مرحب بها
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
466
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم
اهلا بك اخي كريم ونشكرك على مبادرة
لكن حاليا منتدى يدعم تصفح عبر هاتف
لكن لا مشكلة في حال وجدنا اشخاص يساعدونا في عمله
 
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