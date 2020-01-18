عمل تتطوعي

مرحبا جميعا...

انشاء الله الكل يكونوا بخير

و بدون مقدمات و كما هو موضح في العنوان

احتاج الى بعض الاشخاص المتطوعين من فكرة تخدم جميع المستخدمين و المتصفحين على هاذا الموقع

الفكرة هنا هي عبارة عن صنع تطبيق خاص بالمنتدى

الهداف الاساسية هي التصفح السلس و الاكثر سهولة، و تحسين واجهة المنتدى،

و امكانية نشر هاذا التطبيق على اكثر من متجر واحد مما سيزيد من عدد المستخدمين و نشر الافكار التي تبتكرونها و كل الابداعات التي انتم مصدرها على اكبر نطاق و هاذا لصالح المستخدم العادي و الاعضاء و الادارة، نظرا لسهولة التعامل مع التطبيقات و خاصة في الوقت الحالي مع الارباح التي ستعود عليهم لاحقا، يمكن استغلال هذه الارباح من اجل خلق شيء اكثر ابداعا... و لن اطيل عليكم الشرح اكثر.

كل ما نحتاجه هو

5 اشخاص مبرمجين من اجل برمجة التطبيق

5 اشخاص مصممين من اجل تصميم واجهة المستخدم

اما نشر التطبيق سيكون ذالك من قبل المشرفين على المنتدى

عزيزي القارئ، ان كنت مهتم بهذه الفكرة، فمرحبا بك لتحقيقها، عبر افكارك و ابداعاتك كلها مرحب بها