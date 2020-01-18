التوائم الروحية ......رب أخ لم تلده أمك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بأعضاء وعضوات قسم اللمة العام

موضوعي اليوم عن حقيقة وجود التوائم الروحية ...نسخة طبق الأصل عن روحك في مكان ما