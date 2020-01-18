التوائم الروحية ......رب أخ لم تلده أمك

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بأعضاء وعضوات قسم اللمة العام
موضوعي اليوم عن حقيقة وجود التوائم الروحية ...نسخة طبق الأصل عن روحك في مكان ما
يقال الزوجان هما توأمان روحيان بمعنى أحدهم يشبه الآخر تماما روحيا وليس شكلا طبعا ....لكن الأزواج هو أحد يكمل نقص الآخر والتوأم ليس إكمال للناقص في الروح ....ربما لست ادري مجرد تخمين
يقال التوائم الحقيقيون أحدهما يحس بما يجري للآخر بطريقة ما لكن لو تعمقنا نجد أنهما نسخة طبق البعضعن بعضهما لكن لكل منهما روح تميزه وهو بدوره يبحث عن شريكه الروحي
أحيانا نجد من يشبهنا في مكان ما يفكرمثلنا تحاوره تكلمه ...ترى نفسك فيه تقول هذا انا يشبهني. لدرجة كبيرة توأم لروحي حتى لو أنه بينك وبينه مسافات
ترى هل النقاش الإفتراضي والحوار عبر مواقع التواصل الإجتماعي يجعلك تجد من يشبهك روحيا في عالم حتى واقع مر ومغشوش
نعود للمتنا الكريمة ....توائم لماويون
أشباه أرواحنا مبعثرون هنا بين أقسام المنتدى
من تراه يشبهك روحيا؟ ...... ومن تجده نسخة عنك فكريا وروحيا
حتى في عالمكم الواقعي ....من تروه مرآة عاكسة لروحكم ؟
توائم روحية .....الموضوع بين أيديكم ولا تراني أجد شبيهة لي أو من هي التي ترى فيا مرآة لروحها
انا أختار @زاد الرحيل .....لا أدري أحس أنني هي انني لو تزوجت وانجبت لكنت بنفس مقدار أمومتها ...أحس أنها حين تأمل إبنها إسلام تتذكرني وحتى أنا أفكر به كثيرا أوقات آلامي وأوجاعي يخطرذاك الملاك في تفكيري فيهون علي ما اعانيه
تحية تقدير لكل توائمكم الروحية
أهلا وسهلا بأعضاء وعضوات قسم اللمة العام
موضوعي اليوم عن حقيقة وجود التوائم الروحية ...نسخة طبق الأصل عن روحك في مكان ما
يقال الزوجان هما توأمان روحيان بمعنى أحدهم يشبه الآخر تماما روحيا وليس شكلا طبعا ....لكن الأزواج هو أحد يكمل نقص الآخر والتوأم ليس إكمال للناقص في الروح ....ربما لست ادري مجرد تخمين
يقال التوائم الحقيقيون أحدهما يحس بما يجري للآخر بطريقة ما لكن لو تعمقنا نجد أنهما نسخة طبق البعضعن بعضهما لكن لكل منهما روح تميزه وهو بدوره يبحث عن شريكه الروحي
أحيانا نجد من يشبهنا في مكان ما يفكرمثلنا تحاوره تكلمه ...ترى نفسك فيه تقول هذا انا يشبهني. لدرجة كبيرة توأم لروحي حتى لو أنه بينك وبينه مسافات
ترى هل النقاش الإفتراضي والحوار عبر مواقع التواصل الإجتماعي يجعلك تجد من يشبهك روحيا في عالم حتى واقع مر ومغشوش
نعود للمتنا الكريمة ....توائم لماويون
أشباه أرواحنا مبعثرون هنا بين أقسام المنتدى
من تراه يشبهك روحيا؟ ...... ومن تجده نسخة عنك فكريا وروحيا
حتى في عالمكم الواقعي ....من تروه مرآة عاكسة لروحكم ؟
توائم روحية .....الموضوع بين أيديكم ولا تراني أجد شبيهة لي أو من هي التي ترى فيا مرآة لروحها
انا أختار @زاد الرحيل .....لا أدري أحس أنني هي انني لو تزوجت وانجبت لكنت بنفس مقدار أمومتها ...أحس أنها حين تأمل إبنها إسلام تتذكرني وحتى أنا أفكر به كثيرا أوقات آلامي وأوجاعي يخطرذاك الملاك في تفكيري فيهون علي ما اعانيه
تحية تقدير لكل توائمكم الروحية