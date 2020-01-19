5 أشياء بسيطة لن تصدق أنها ممنوعة في كوريا الشمالية !

ناصر dz

ناصر dz

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تعتبر كوريا الشمالية من أكثر الدول إنعزالا , وهناك مجموعة من الاشياء التي تعتبر بسيطة وعادية في جميع الدول الا هذه الدولة وفي هذا المقال سنتعرف عليها :
1 – السفر ومغادرة البلاد
يعتبر جريمة كبرى حتى الحديث أو التخطيط لمغادرة البلاد يؤدي الى عقوبة الإعدام الأشخاص الذين يقبض عليهم وهم يفعلون ذلك يتم إعدامهم
2 – مشاهدة الأفلام و البرامج الأجنبية
تم إعدام عشرة مسئوولين رفيعي المستوى من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية بعد أن قبض عليهم وهم يشاهدون مسلسل بالإضافة الى 130 آخرين

3 – قيادة أو إمتلاك سيارة
المسئولون المهمون مسموح لهم فقط بامتلاك وقيادة السيارات لا أحد آخر مسموح له بالسفر داخل أو خارج المدن توجد حوالي 10 سيارات لكل ألف مواطن
4 – قصات الشعر
توجد 28 قصة شعر فقط مسموح بها في كوريا الشمالية ويسمح للنساء بالإختيار بين 18 قصة شعر
5 – إستخدام الإنترنيت
إستخدام الإنترنيت ليس مسموحا به في كوريا الشمالية فقط بعض المسئولين رفيعي المستوى مسموح لهم بالدخول , يجب الحصول على إذن من الحكومة لإمتلاك حاسوب عقوبة تصفح الإنترنت الإعدام
 
البشير البشير

البشير البشير

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الله يحفظ، هذه ديكتاتورية شرسة أكثر من اللازم
بارك الله فيك اخي ناصر على الجديد والافادة القيّمة
 
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