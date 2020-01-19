5 أشياء بسيطة لن تصدق أنها ممنوعة في كوريا الشمالية !

تعتبر كوريا الشمالية من أكثر الدول إنعزالا , وهناك مجموعة من الاشياء التي تعتبر بسيطة وعادية في جميع الدول الا هذه الدولة وفي هذا المقال سنتعرف عليها :

1 – السفر ومغادرة البلاد

يعتبر جريمة كبرى حتى الحديث أو التخطيط لمغادرة البلاد يؤدي الى عقوبة الإعدام الأشخاص الذين يقبض عليهم وهم يفعلون ذلك يتم إعدامهم

2 – مشاهدة الأفلام و البرامج الأجنبية

تم إعدام عشرة مسئوولين رفيعي المستوى من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية بعد أن قبض عليهم وهم يشاهدون مسلسل بالإضافة الى 130 آخرين



3 – قيادة أو إمتلاك سيارة

المسئولون المهمون مسموح لهم فقط بامتلاك وقيادة السيارات لا أحد آخر مسموح له بالسفر داخل أو خارج المدن توجد حوالي 10 سيارات لكل ألف مواطن

4 – قصات الشعر

توجد 28 قصة شعر فقط مسموح بها في كوريا الشمالية ويسمح للنساء بالإختيار بين 18 قصة شعر

5 – إستخدام الإنترنيت

إستخدام الإنترنيت ليس مسموحا به في كوريا الشمالية فقط بعض المسئولين رفيعي المستوى مسموح لهم بالدخول , يجب الحصول على إذن من الحكومة لإمتلاك حاسوب عقوبة تصفح الإنترنت الإعدام