5 أشياء بسيطة لن تصدق أنها ممنوعة في كوريا الشمالية !

ناصر dz
:: عضو بارز ::
تعتبر كوريا الشمالية من أكثر الدول إنعزالا , وهناك مجموعة من الاشياء التي تعتبر بسيطة وعادية في جميع الدول الا هذه الدولة وفي هذا المقال سنتعرف عليها :
1 – السفر ومغادرة البلاد
يعتبر جريمة كبرى حتى الحديث أو التخطيط لمغادرة البلاد يؤدي الى عقوبة الإعدام الأشخاص الذين يقبض عليهم وهم يفعلون ذلك يتم إعدامهم
2 – مشاهدة الأفلام و البرامج الأجنبية
تم إعدام عشرة مسئوولين رفيعي المستوى من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية بعد أن قبض عليهم وهم يشاهدون مسلسل بالإضافة الى 130 آخرين
3 – قيادة أو إمتلاك سيارة
المسئولون المهمون مسموح لهم فقط بامتلاك وقيادة السيارات لا أحد آخر مسموح له بالسفر داخل أو خارج المدن توجد حوالي 10 سيارات لكل ألف مواطن
4 – قصات الشعر
توجد 28 قصة شعر فقط مسموح بها في كوريا الشمالية ويسمح للنساء بالإختيار بين 18 قصة شعر
5 – إستخدام الإنترنيت
إستخدام الإنترنيت ليس مسموحا به في كوريا الشمالية فقط بعض المسئولين رفيعي المستوى مسموح لهم بالدخول , يجب الحصول على إذن من الحكومة لإمتلاك حاسوب عقوبة تصفح الإنترنت الإعدام
1 – السفر ومغادرة البلاد
يعتبر جريمة كبرى حتى الحديث أو التخطيط لمغادرة البلاد يؤدي الى عقوبة الإعدام الأشخاص الذين يقبض عليهم وهم يفعلون ذلك يتم إعدامهم
2 – مشاهدة الأفلام و البرامج الأجنبية
تم إعدام عشرة مسئوولين رفيعي المستوى من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية بعد أن قبض عليهم وهم يشاهدون مسلسل بالإضافة الى 130 آخرين
3 – قيادة أو إمتلاك سيارة
المسئولون المهمون مسموح لهم فقط بامتلاك وقيادة السيارات لا أحد آخر مسموح له بالسفر داخل أو خارج المدن توجد حوالي 10 سيارات لكل ألف مواطن
4 – قصات الشعر
توجد 28 قصة شعر فقط مسموح بها في كوريا الشمالية ويسمح للنساء بالإختيار بين 18 قصة شعر
5 – إستخدام الإنترنيت
إستخدام الإنترنيت ليس مسموحا به في كوريا الشمالية فقط بعض المسئولين رفيعي المستوى مسموح لهم بالدخول , يجب الحصول على إذن من الحكومة لإمتلاك حاسوب عقوبة تصفح الإنترنت الإعدام