وصفة بذر الكتان للشعر

خ

خbiba 2021

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 ديسمبر 2019
المشاركات
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3
العمر
57
محل الإقامة
el eulma
الجنس
أنثى
هذه الوصفة عن تجربة وكل ما اغسل شعري استعملها كانها كيراتين طبيعي وضع قليل من بذر الكتان يعني 4 ملاعق من بذر الكتان في كاس من الماء المغلي على النار متوسطة الحرارة لان يصبح كالجال صفيه مليح افرغيه في برطمان مغلق يكون بكمية صغيرة اعمليه على كل الشعر حتى يعود املس غطيه بالنيلون او طاقية بلاستيك اعملي فوطة ساخنة كالحمام زيتي لمدة نصف ساعةحتى ولو لمرة طويلة احسن ثم اغسليه بالشمبوان الذي يلاءمك والباقي من هذي الوصفة ضعيها في الثلاجة للمرة القادمة يجب عمل مداومة وانشاء الله سوف ترينا النتيجة كاءنه كيراتين
 
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