وصفة بذر الكتان للشعر

هذه الوصفة عن تجربة وكل ما اغسل شعري استعملها كانها كيراتين طبيعي وضع قليل من بذر الكتان يعني 4 ملاعق من بذر الكتان في كاس من الماء المغلي على النار متوسطة الحرارة لان يصبح كالجال صفيه مليح افرغيه في برطمان مغلق يكون بكمية صغيرة اعمليه على كل الشعر حتى يعود املس غطيه بالنيلون او طاقية بلاستيك اعملي فوطة ساخنة كالحمام زيتي لمدة نصف ساعةحتى ولو لمرة طويلة احسن ثم اغسليه بالشمبوان الذي يلاءمك والباقي من هذي الوصفة ضعيها في الثلاجة للمرة القادمة يجب عمل مداومة وانشاء الله سوف ترينا النتيجة كاءنه كيراتين