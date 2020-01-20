انا من حوالي ثمان شهور توقفت عن اخذ حبوب منع الحمل لكي احمل و لكن من ذلك الوقت العادة الشهرية غير منتظمة فهيا لا تتوقف حتى انو جاني نزيف و تسبب في فقر دم و لما رحت لعدة أطباء نساء في منطقتي في احد قالي خلل هرموني و دواه ما نفع و لآخر قالي تكيس مبايض و دواه لم ينفع و طبيب آخر قال كيس و لكن كل الأدوية دون فائدة حتى انهم رجعولي دواء منع الحمل كحل اخير ...ارجو الي مرت بنفس حالتي تخبرني كيف تم علاجها ..و لكن الشكر الجزيل.