تعباااانة

Souraya souraya

Souraya souraya

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 جانفي 2020
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
27
محل الإقامة
سطيف
الجنس
أنثى
انا من حوالي ثمان شهور توقفت عن اخذ حبوب منع الحمل لكي احمل و لكن من ذلك الوقت العادة الشهرية غير منتظمة فهيا لا تتوقف حتى انو جاني نزيف و تسبب في فقر دم و لما رحت لعدة أطباء نساء في منطقتي في احد قالي خلل هرموني و دواه ما نفع و لآخر قالي تكيس مبايض و دواه لم ينفع و طبيب آخر قال كيس و لكن كل الأدوية دون فائدة حتى انهم رجعولي دواء منع الحمل كحل اخير ...ارجو الي مرت بنفس حالتي تخبرني كيف تم علاجها ..و لكن الشكر الجزيل.
 
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