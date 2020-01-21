قصيدة: فقير

للشاعر الأمير: عبدالرحمن بن مساعد

فقير وعندي المال الكثير

فقير وملبسي غالي حرير

ويا صاحبي الحافي الفقير

أبنشدك أبسألك وشو الحصير

وأبسألك وشلون أنا آمر وأنهى

وإذا حكيت قبل أنتهي من كلمتي

يقال لي سم ويصير

وإذا شكيت من غفلتي طوّل زمنها

يقال لي لا تشتكي .. ماخلقت الشكوى لأمير

وأبسألك وشلون أنا مع كل ذا .. أقول عن نفسي فقير ؟؟؟

يا صاحبي إن صار للضحكه ثمن

وصاروا أصحابي كثير بس بثمن

والوفاء ما به وفاء الا بثمن

أبسألك ماني فقير ؟؟؟

وإن صارت أقوالي حكم

وإن قالها غيري غدت حكيٍ قديم

أبسألك ماني فقير؟؟

ولا صرت أنا مانيب أنا

وإذا غلطت قالوا صحيح .. وكل شي أعمله يصبح عظيم

أبسألك يا صاحبي ماني فقير؟

ويا صاحبي أبنشدك إذا من جفتني دنيتي

وابتدأ الدرب الطويل اللى أبد ما ينتهي

وانتهى العز القديم وما كنت أظنه ينتهي

والموت بدّد فرحتي .. وحطوني في قبرٍ صغير

وحزنوا عليّ .. وبكوا هلي وناس من ربعي قليل

وارتاح من وجهي كثير

وبقيت وحدي في حيرتي ما في أحد

لا طال عمرك ولا تحت أمرك

ما غير أنا وخوف ولحد وحساب قدّامي عسير

وقتها ذكرت إني من زمان

يوم إنه أمهلني الزمان

هذا ظلمت .. هذا جرحت .. يا ما كذبت

وذنوبي ما تحصى كثير

وقتها إذا ندمت .. ونفسي كرهت

عرفت إن الله كبير وإن الهلاك أصبح أكيد

وإني أنا مالي رجاء .. ولا هروب من الدجى

من الجحيم الا بأمل عندي وحيد

إن الله غفار ورحيم

أبسألك يا صاحبي عني في وقتها

ماني فقير ؟؟؟