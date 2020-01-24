Hakan
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن المحاولات القصصية للأعضاء
طاقم المشرفين
السلام عليكم خاوتي اهل اللمة الزينين ان شاء الله راكم غاية واحوالكم ق العافية مهم معاكم مدير قسم واش راك تهدر الجديد رانا في بث تجريبي برك كي شغل الرئيس المؤقت تاع هاذ القسم اذا ما عجبتكمش ما تقدروش تنحوني ... مهم قلت نشط روحي وقلت نجيب فكرة جديدة لهاذ القسم ،والفكرة تاعي عبارة عن سلسلة نجيبو فيها المواضيع اللي راهي مطروحة في الفايسبوك والمحتوى الرائج ونحكيو عليه و نهدرو عليه اذا احد من الأعضاء يحب يشارك في كاش موضوع عادي يحط مهم برك يكتب (سلسلة واش راهم يهدرو في الفايسبوك) ...
ربي يبارك فيكم نتلاقاو مع اول موضوع قريبا
ربي يبارك فيكم نتلاقاو مع اول موضوع قريبا