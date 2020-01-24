سلسلة واش راهم يهدرو في الفايسبوك..

Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن المحاولات القصصية للأعضاء
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إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,640
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
السلام عليكم خاوتي اهل اللمة الزينين ان شاء الله راكم غاية واحوالكم ق العافية مهم معاكم مدير قسم واش راك تهدر الجديد رانا في بث تجريبي برك كي شغل الرئيس المؤقت تاع هاذ القسم اذا ما عجبتكمش ما تقدروش تنحوني 😂😂 ... مهم قلت نشط روحي وقلت نجيب فكرة جديدة لهاذ القسم ،والفكرة تاعي عبارة عن سلسلة نجيبو فيها المواضيع اللي راهي مطروحة في الفايسبوك والمحتوى الرائج ونحكيو عليه و نهدرو عليه اذا احد من الأعضاء يحب يشارك في كاش موضوع عادي يحط مهم برك يكتب (سلسلة واش راهم يهدرو في الفايسبوك) ...
ربي يبارك فيكم نتلاقاو مع اول موضوع قريبا 😁💛💚💙
 
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