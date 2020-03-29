سلسلة واش راهم يهدرو في الفايسبوك..الحجر الصحي

Hakan
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر+فرغ قلبك
ركن المحاولات القصصية للأعضاء+بوح القلم
طاقم المشرفين
سلام عليكم خاوتي ان شاء الله راكم كامل بخير مع هاذ الابتلاء لي راهي الأمة فيه، بون حبيت ندير موضوع خفيف ظريف راه ناس كامل تحكي عليه واش هو في الفايسبوك ومع شعب تاعنا ما تفهمش تضحك ولا تبكي. مهم الحاجة لي راهي دور في الفايسبوك هي الكورونا، الكورولا كيما تقولها جداتي ههههه، مهم ياخويا دولة والأطباء راهم قايمين بالواجب خاصة الاطباء ربي يحفظهم ويسهلهم مالغري الامكانيات التافهة مكانش مي كاين ربي قبل كل شيء، حبيت نحكي على الحجر الصحي سيريتو كما حنا مناش مالفين نقعدو في دار نهار كامل ياخويا كي تدخل للفايسبوك واحد يسقسي على لاروسات تاع المحاجب واحد على الشخشوخة واحد يحكي ع الطرز ، ولي قتلتني رجال تاع الميناج واحد يسقسي على الفروطوار كيفاه ووقتاه يدير الضربة تاع الفروطوار هههههه شيء يضحك... عزيزي اللماوي سيدتي اللمفاوية كيفاش كرجل راك مع الحجر الصحي، و كيفاه كإمرأة راكي مع راجلك ولا ولادك ذكور في الحجر الصحي،، ربي يهنيكم وان شاء الله نخرجو من هاذ البلا بأقل الاضرار.. سلاام.