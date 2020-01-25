أربع أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض مع آدم عليه السلام ولازالت موجودة إلى اليوم

أربعة أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض !!



1- الحجر الأسود.



والدليل :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم .



رواه أحمد والترمذي

وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة ( 230 )ومشكاة المصابيح(7)وصحيح الترغيب ( 1146 )



2- نهر النيل والفرات .



والدليل :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهَ قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ "

رواه مسلم (2839).



وفي الحديث :" رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذان قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات .

وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (211 )



3- مقام إبراهيم عليه السلام .



قال الله تعالى ﴿وَإِذ جَعَلنَا البَيتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمنًا وَاتَّخِذوا مِن مَقامِ إِبراهيمَ مُصَلًّى ِ﴾

[البقرة: 125]



عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم "- الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة " ‌

رواه الحاكم .



وصححه الألباني صحيح الجامع.‌ (3559)



وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليهوسلم :" الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب "

رواه ابن خزيمة (219)



4- تمر العجوة .



والدليل :

عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صل الله عليه وسلم



:" الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهى شفاء من الجنة "

رواه ابن ماجة في سننه ( 3453 )