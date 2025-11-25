المانعة من عذاب القبر

الخوف من عذاب القبر يدفعنا للتزود بما يجير منه وهو قراءة سورة الملك التي تمنع وتنجي من عذاب القبر وقراءتها تكون كل ليلة حيث أنها ثلاثون آية وهي يسيرة للقراءة والحفظ - بفضل الله -

