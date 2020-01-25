اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى :"إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون،
والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، والذين هم يصدقون بيوم الدين
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون ،أولئك في جنات مكرمون"
لن تتعدل حياتك حتى تتعدل في صلاتك، فراحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة!
عندما تريد أن تغير حياتك ولا تعلم من أين تبدأ،
إبدأ بالصلاة
العلاقة الوحيدة التي لاتفشل ولاتتخللها ظنون ونوايا خبيثة هي علاقة الإنسان بربه
وأطهر طرقها هي الصلاة.
تشبت جيدا في صلاتك وبكل مااوتيت من قوة
فالصلاة نجاة، وحياة بلا صلاة معرضة لمخاطر جمة، بالدنيا قبل الآخرة.
كل ماينتظرك بعد الصلاة ،لايمكن ان يكون أهم من صلاتك فاهدأ واستقر فيها ،واستحضر طمأنيتك ،واستشعر عظمة وجلال من انت واقف بين يديه.
عقوبة تارك الصلاة، من أشد العقوبات وأقساها،ولأهميتها وعظمتها، جعل الله عقوبتها بالدنيا وفي القبر ويوم الحشر، وختامها بنار جهنم.
صلاتك هي نجاتك ،وهي نور حياتك ،وهي أساس كل أعمالك، فمتى صلحت صلاتك صلحت سائر أعمالك ،ومتى فسدت صلاتك فستفسد سائر أعمالك الصالحة الأخرى.
الصلاة على وقتها، هي أحب الأعمال إلى الله ،وهي آخر وصايا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وهي أول ماسيحاسب عليه المرء عنه يوم القيامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى :"إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون،
والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، والذين هم يصدقون بيوم الدين
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون ،أولئك في جنات مكرمون"
لن تتعدل حياتك حتى تتعدل في صلاتك، فراحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة!
عندما تريد أن تغير حياتك ولا تعلم من أين تبدأ،
إبدأ بالصلاة
العلاقة الوحيدة التي لاتفشل ولاتتخللها ظنون ونوايا خبيثة هي علاقة الإنسان بربه
وأطهر طرقها هي الصلاة.
تشبت جيدا في صلاتك وبكل مااوتيت من قوة
فالصلاة نجاة، وحياة بلا صلاة معرضة لمخاطر جمة، بالدنيا قبل الآخرة.
كل ماينتظرك بعد الصلاة ،لايمكن ان يكون أهم من صلاتك فاهدأ واستقر فيها ،واستحضر طمأنيتك ،واستشعر عظمة وجلال من انت واقف بين يديه.
عقوبة تارك الصلاة، من أشد العقوبات وأقساها،ولأهميتها وعظمتها، جعل الله عقوبتها بالدنيا وفي القبر ويوم الحشر، وختامها بنار جهنم.
صلاتك هي نجاتك ،وهي نور حياتك ،وهي أساس كل أعمالك، فمتى صلحت صلاتك صلحت سائر أعمالك ،ومتى فسدت صلاتك فستفسد سائر أعمالك الصالحة الأخرى.
الصلاة على وقتها، هي أحب الأعمال إلى الله ،وهي آخر وصايا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وهي أول ماسيحاسب عليه المرء عنه يوم القيامة.