صلاتك هي نجاتك، وهي نور حياتك...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال تعالى :"إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون،

والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، والذين هم يصدقون بيوم الدين

والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون ،أولئك في جنات مكرمون"