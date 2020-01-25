البارح وانا بشبابي فارح......كي كان في عمري .....

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عالزينين هاااو خييير عليكم شعال راكم ووين راكم وكيفاه راكم .....وارواحو واغلقو باب وراكم
ريحو تشو كل واحد يشد بلاصة ...سيلونس راح نبدا نهدر وعلبالكم انا اذا نبدا نهدر ذبانة تنسى دور
مهيم وانا نخمم ضرك دندنت بارح وانا بشبابي سارح ....زهرة سنين ....وكي كان فعمري عشرين
قالك عشرين زهرة سنين ....مع انو انا وقتها بداو يتنتفولي الورق بديت نمرضما شفت لا زهرة لا حرايق
قالك مرا تلحق 35 للفوق ثم بيدا جمال عقلها يبان .....من بعد شفت انو انا هناك بديت نهبل ما فهمتش
قالك جمال خارجي من ال 40 تكون مرا فكامل أنوثتها حتى راجل يبدا شيب يخرج يزيان وهناك طايحات كثر من نايضات ....شفت شايبين وجامي طحت خاطر شياب نتاعنا ينوضلو شيب منا يطيح فمو منا يولي يبان. عندو 70 من الهم
من بعد بغاو يطمعونا قالك شباح العمر 60 ....يرحم باباكم عجوزة ففرنسا عندها 60 تجري دير سبور ودايرة كتمان فبلادنا ههه دايرة سيروم ويرفدوها 7 باه ينوضوها ويحولوها صايي دقدقت ياو راني قريب 40 وتقول آر 4 مديمونطيا معطوبة حرب
فبلادنا وينتا نعيشو سن نقولو صح عشنا وقتنا تبغو صراحة ربي مراهقتي عشتها هايلة وطفولة انا وصلت لل 20 ما ربحتش عليها لا زهرة سنين لا والو شوكة السنين والهندي نتاع سنين
ياو اعطوني زهرة سنينكم وحرايڨها ورايكم فمحطات العمر
ونقولو ربي يكبرنا على طاعت ويغفرنا ويسامحنا ياو كبرنا صايي
الموضوع ليكم تفضلو
ريحو تشو كل واحد يشد بلاصة ...سيلونس راح نبدا نهدر وعلبالكم انا اذا نبدا نهدر ذبانة تنسى دور
مهيم وانا نخمم ضرك دندنت بارح وانا بشبابي سارح ....زهرة سنين ....وكي كان فعمري عشرين
قالك عشرين زهرة سنين ....مع انو انا وقتها بداو يتنتفولي الورق بديت نمرضما شفت لا زهرة لا حرايق
قالك مرا تلحق 35 للفوق ثم بيدا جمال عقلها يبان .....من بعد شفت انو انا هناك بديت نهبل ما فهمتش
قالك جمال خارجي من ال 40 تكون مرا فكامل أنوثتها حتى راجل يبدا شيب يخرج يزيان وهناك طايحات كثر من نايضات ....شفت شايبين وجامي طحت خاطر شياب نتاعنا ينوضلو شيب منا يطيح فمو منا يولي يبان. عندو 70 من الهم
من بعد بغاو يطمعونا قالك شباح العمر 60 ....يرحم باباكم عجوزة ففرنسا عندها 60 تجري دير سبور ودايرة كتمان فبلادنا ههه دايرة سيروم ويرفدوها 7 باه ينوضوها ويحولوها صايي دقدقت ياو راني قريب 40 وتقول آر 4 مديمونطيا معطوبة حرب
فبلادنا وينتا نعيشو سن نقولو صح عشنا وقتنا تبغو صراحة ربي مراهقتي عشتها هايلة وطفولة انا وصلت لل 20 ما ربحتش عليها لا زهرة سنين لا والو شوكة السنين والهندي نتاع سنين
ياو اعطوني زهرة سنينكم وحرايڨها ورايكم فمحطات العمر
ونقولو ربي يكبرنا على طاعت ويغفرنا ويسامحنا ياو كبرنا صايي
الموضوع ليكم تفضلو