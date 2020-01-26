عرض بيع بيع مبلغ 500$ NETELLER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
Sofito djebabra
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Neteller - نتلر
Sofito djebabra

Sofito djebabra

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
326
النقاط
7
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 190دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اللي يأخد المبلغ كامل ب 188 دج

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
488
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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