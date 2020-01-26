سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسم الله الرحمن الرحيم





متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع

سعر الدولار = 190دج (ثابت)



أقل مبلغ للحجز = 50دولار



العمولة على الشاري











الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

اللي يأخد المبلغ كامل ب 188 دج



يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد

(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)