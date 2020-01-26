Sofito djebabra
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 326
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- Saida
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 190دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اللي يأخد المبلغ كامل ب 188 دج
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 190دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اللي يأخد المبلغ كامل ب 188 دج
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
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