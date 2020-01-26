ثواني وتقع الكارثة لولا لطف الله تعالى

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,897
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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"" أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ""
الآية 14 سورة الملك

https://www.facebook.com/video.php?v=1259527020908875

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في أمان الله
 
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