ثواني وتقع الكارثة لولا لطف الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ""

الآية 14 سورة الملك

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