من ظُلمات البحر إلى نور الآيات ⁠♡ متجدد بإذن الله تعالى ..

اليمامة_الزرقاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى :﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾
وقال في موضع آخر : ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾
البحر آية من آيات الله العظيمة
مصدر حياة، يغطي أغلب سطح الأرض، وألوانه تهدئ القلب، ونسيمه يلامس الروح، وأمواجه تهمس بالسّكينة والطمأنينة .. كلما تأملته، شعرتُ وكأن قلبي يسبح معه في كل موجة ونسمة ..
قد يبدو هادئا ظاهريا لكنه يخفي كنوزا لا يراها إلا من غاص وتفكر في أعماقه .. مظلم لكنه غني بالعجائب ..
كائنات تضيء من نفسها، نظم دقيقة تضمن توازن الحياة، وتفاصيل صغيرة تعكس عظمة الخالق وإبداعه وإتقانه حتى في أصغر الأمور .. وتُظهر من صور لطفه بعباده كل موجة، كل تيار .. آية لأولي الألباب
هنا سأشارككم ما وفقني الله لمعرفته من بحر آياته العظيمة في هذا العالم الأزرق الساحر ، كلما سنحت لي الفرصة بإذن الله ..
"إنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقوم يَتفكّرون"
تحياتي " اليمامة الزرقاء"
آخر تعديل بواسطة المشرف: