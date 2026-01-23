من ظُلمات البحر إلى نور الآيات ⁠♡ متجدد بإذن الله تعالى ..

قال تعالى :

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾

(النحل: 14)



في أعماق البحار والمحيطات، بعيدًا عن صخب اليابسة وضجيج البشر، تقوم مدن حيّة كاملة، لا تُبنى بالإسمنت ولا تُرى من الجو، بل تنمو

بصبرٍ

في

صمت

.. تصنعها كائنات دقيقة تُسمّى

المرجان

، فتغدو موائلَ نابضة بالحياة، تتشابك فيها الكائنات كما تتشابك الخيوط في نسيجٍ محكم ..



هذه المدن ليست مجرد هياكل صلبة، بل

نظام حياة متكامل

، يعتمد كل جزء فيه على الآخر، ويشهد على عناية

الله

وحكمته في الخلق.



قال تعالى:

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

(هود: 6) ..





ما هي الشعاب المرجانية؟

الشعاب المرجانية تتكوّن من كائنات بحرية دقيقة تُسمّى "

المرجان| Polyps

" يعيش كلٌّ منها داخل أنبوبٍ صغير يفرزه بنفسه من

كربونات الكالسيوم

ليحمي جسده الرقيق ..



وعلى الرغم من صِغَر هذه الكائنات، فإن اجتماعها عبر الزمن يُنشئ

هياكل ضخمة

تمتدّ لمئات الكيلومترات. نموّها بطيء جدًا—أحيانًا لا يتجاوز سنتيمترًا واحدًا في السنة—لكن أثرها

هائل

ومستمر ..







التنوع البيئي ودور الشعاب

تُعدّ الشعاب المرجانية من

أغنى النظم البيئية على وجه الأرض ..

ففي كل شعبة مرجانية تعيش:

أسماك صغيرة ملوّنة مثل السمكة المهرجة (Clownfish)



قشريات ورخويات صغيرة تنظف الشعاب



طحالب وكائنات دقيقة تنظّم التوازن وتُسهم في تنقية المياه



نجم البحر وأخطبوطات صغيرة

هذا التنوّع ليس ترفًا، بل ضرورة لبقاء البحر صحيًا .. فأيّ خلل صغير قد يُحدث سلسلة

اضطرابات واسعة

..





الألوان والجمال الوظيفي

تتجلّى الشعاب المرجانية

في ألوان آسرة

الأحمر

،

البرتقالي

،

الوردي

،

البنفسجي

.. لكن هذا الجمال ليس عبثًا.. فهو يؤدي وظائف حيوية منها:

حماية الكائنات الصغيرة من المفترسات :

بعض الأسماك تتماهى مع ألوان المرجان، فلا يمكن للمفترسات رؤيتها بسهولة ..

التمويه والتخفّي





جذب فرائس دقيقة ضمن سلسلة غذائية متوازنة

: بعض المرجان يستخدم الألوان الزاهية لجذب كائنات دقيقة تدخل إلى مناطقها، لتجد الأسماك الصغيرة طعامًا لها ..



هنا نتأمّل أنّ الجمال في خلق

الله

وسيلة وحكمة لا مجرّد زينةً بلا غاية .. وكل كائن في البحر له دور ووظيفة .. وهو دليل على نظام

الله

الدقيق وتقديره للحياة

هشاشة وقوة في آنٍ واحد

الشعاب المرجانية هشّة تتأثر سريعًا بارتفاع درجات الحرارة، والتلوّث، والصيد الجائر، بل وحتى باللمس غير الواعي. ومع ذلك، فهي تبني—بصبرٍ وثبات—عوالمَ كاملة تعجّ بالحياة.

الهشاشة لا تعني الضعف، بل قد تكون وجهًا آخر للقوّة ..

الاستغلال البشري والتهديدات :

للأسف، يقوم بعض البشر

باقتلاع المرجان حيًّا

لاستخدامه في الزينة أو التجارة. هذا الفعل لا يدمّر حجرًا جامدًا، بل يُميت نظامًا حيًا كاملًا، ويشرّد آلاف الكائنات التي تعتمد عليه في غذائها ومأواها وهذا من الفساد في الأرض الذي حذرنا

الله

منه

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

(الأعراف: 56)

تهديدات أخرى تؤدي الى :

ارتفاع حرارة المحيطات

“تبييض المرجان”

التلوث البلاستيكي

يضر الحياة البحرية

الصيد الجائر

يخل بتوازن النظام البيئي





الحكمة الكبرى والدروس

تعلّمنا الشعاب المرجانية دروسًا عميقة

الصبر

: فالحياة العظيمة تُبنى ببطء.

التعاون

: لا بقاء لفردٍ بمعزلٍ عن الجماعة.

الرقة قوّة

: الهشاشة قد تصنع أعظم الأثر.

الجمال رسالة

: لكل جمالٍ وظيفة وغاية.

الوعي مسؤولية

: الرحمة تشمل حتى أدقّ المخلوقات.



قال تعالى:

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾

(الأنعام: 38)

المرجان يظهر رحمة الله في ظلمة البحر .. ودقة خلقه وامتداد رحمته لكل مخلوق ضعيف