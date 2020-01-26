خلق السموات والارض وما بينهما







قال الله تعالى في كتابه العزيز (الله خالق كل شئ وهو على كل شئ وكيل) [ الزمر: 62 ] فكل ما سواه تعالى فهو مخلوق له، مربوب ومدبر، مكون بعد أن لم يكن محدث بعد عدمه.





-وقد أجمع العلماء قاطبة لا يشك في ذلك مسلم أن الله خلق السموات والارض، وما بينهما في ستة أيام كما دل عليه القرآن الكريم.

فاختلفوا في هذه الايام أهي كأيامنا هذه أو كل يوم كألف سنة مما تعدون ؟ على قولين



واختلفوا هل كان قبل خلق السموات والارض شئ مخلوق قبلهما.





فذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شئ وأنهما خلقتا من العدم المحض.





وقال آخرون بل كان قبل السموات والارض مخلوقات أخر لقوله [ تعالى ] (وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) [ يونس: 3 ] الآية.





1-وفي حديث عمران بن حصين كما سيأتي " كان الله ولم يكن قبله شئ وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شئ ثم خلق السموات والارض "



واختلف هؤلاء في أيها خلق أولا ؟



فقال قائلون خلق القلم قبل هذه الاشياء كلها، ، وبعد القلم السحاب الرقيق.







2-واحتجوا بالحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أول ما خلق الله القلم.ثم قال له أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة " الصحيحة







والذي عليه الجمهور : (أن العرش مخلوق قبل ذلك) وهذا عن ابن عباس كما دل على







3-ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء "







- قالوا فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير.وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير.







وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير.

ويحمل حديث كتب الله مقادير الخلائق:







قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره، لا أصل التقدير. فإن ذلك أزلي لا أول له.







القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم.





ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين: قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم " جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الامر فقال كان الله ولم يكن شئ قبله * وفي رواية معه، وفي رواية غيره " وكان عرشه على الماء.وكتب في الذكر كل شئ وخلق السموات والارض " وفي لفظ: ثم خلق السموات والارض.

فسألوه عن ابتداء خلق السموات والارض.ولهذا قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الامر فأجابهم عما سألوا فقط.

ولهذا لم يخبرهم بخلق العرش كما أخبر به في حديث أبي رزين المتقدم.



- قال ابن جرير وقد قيل: " إن الذي خلق ربنا بعد القلم الكرسي.ثم خلق بعد الكرسي العرش، ثم خلق بعد ذلك الهواء والظلمة.ثم خلق الماء فوضع عرشه على الماء " والله سبحانه وتعالى أعلم.











و الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم وبارك على الرسول الامين اللهم اغفر ورحم والداى وزوجتى والمؤمنين



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