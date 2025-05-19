حاتم خليفة
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
التفاعل 12.3K
الجوائز 1.3K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 3,038
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
مليارات الحسنات لا تعد ولا تحصى إغتنموا ثوابها:
سبحان الله عدد ماخلق
سبحان الله ملء ماخلق
سبحان الله عدد مافي السموات والأرض
سبحان الله ملء مافي السموات والأرض
سبحان الله عدد ما أحصى كتابه
سبحان الله ملء ما أحصى كتابه
سبحان الله عدد كل شيء
سبحان الله ملء كل شيء
سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
سبحان الله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال
وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
لا إله إلا الله عدد ما خلق
لا إله إلا الله ملء ما خلق
لا إله إلا الله عدد ما في السموات والأرض
لا إله إلا الله ملء ما في السموات والأرض
لا إله إلا الله عدد ما أحصى كتابه
لا إله إلا الله ملء ما أحصى كتابه
لا إله إلا الله عدد كل شيء
لا إله إلا الله ملء كل شيء
لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لا إله إلا الله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
الحمد لله عدد ما خلق
الحمد لله ملء ما خلق
الحمد لله عدد ما في السموات والارض
الحمد لله ملء ما في السموات والارض
الحمد لله عدد ما أحصى كتابه
الحمد لله ملء ما أحصى كتابه
الحمد لله عدد كل شيء
الحمد لله ملء كل شيء
الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
الحمد لله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
الله أكبر عدد ماخلق
الله أكبر ملء ماخلق
الله أكبر عدد ما في السموات والارض
الله أكبر ملء ما في السموات والارض
الله أكبر عدد ما أحصى كتابه
الله أكبر ملء ما أحصى كتابه
الله أكبر عدد كل شيء
الله أكبر ملء كل شيء
الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
الله أكبر عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
أستغفر الله عدد ماخلق
أستغفر الله ملء ماخلق
أستغفر الله عدد ما في السموات والأرض
أستغفر الله ملء ما في السموات والأرض
أستغفر الله عدد ما أحصى كتابه
أستغفر الله ملء ما أحصى كتابه
أستغفر الله عدد كل شيء
أستغفر الله ملء كل شيء
أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
أستغفر الله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال
وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق
لا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما خلق
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما في السموات والأرض
لاحول ولا قوة إلا بالله ملء ما في السماوات والأرض
لاحول ولا قوة إلا بالله عدد ما أحصى كتابه
لاحول ولا قوة إلا بالله ملء ما أحصى كتابه
لاحول ولا قوة إلا بالله عدد كل شيء
لاحول ولا قوة إلا بالله ملء كل شيء
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لا حول ولا قوه إلا بالله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما خلقت
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملء ما خلقت
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما أحصى كتابك
اللهم صل وسلم على نبينا محمدملء ما أحصى كتابك
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد كل شيء
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملء كل شيء
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما في السماوات والأرض
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملء ما في السماوات والأرض
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ورق الأشجار
وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ . ٣مرات
(اللهم إغفر لي و لوالداي و للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
قال تعالى: « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً »
سبحان الله عدد ماخلق
سبحان الله ملء ماخلق
سبحان الله عدد مافي السموات والأرض
سبحان الله ملء مافي السموات والأرض
سبحان الله عدد ما أحصى كتابه
سبحان الله ملء ما أحصى كتابه
سبحان الله عدد كل شيء
سبحان الله ملء كل شيء
سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
سبحان الله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال
وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
لا إله إلا الله عدد ما خلق
لا إله إلا الله ملء ما خلق
لا إله إلا الله عدد ما في السموات والأرض
لا إله إلا الله ملء ما في السموات والأرض
لا إله إلا الله عدد ما أحصى كتابه
لا إله إلا الله ملء ما أحصى كتابه
لا إله إلا الله عدد كل شيء
لا إله إلا الله ملء كل شيء
لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لا إله إلا الله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
الحمد لله عدد ما خلق
الحمد لله ملء ما خلق
الحمد لله عدد ما في السموات والارض
الحمد لله ملء ما في السموات والارض
الحمد لله عدد ما أحصى كتابه
الحمد لله ملء ما أحصى كتابه
الحمد لله عدد كل شيء
الحمد لله ملء كل شيء
الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
الحمد لله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
الله أكبر عدد ماخلق
الله أكبر ملء ماخلق
الله أكبر عدد ما في السموات والارض
الله أكبر ملء ما في السموات والارض
الله أكبر عدد ما أحصى كتابه
الله أكبر ملء ما أحصى كتابه
الله أكبر عدد كل شيء
الله أكبر ملء كل شيء
الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
الله أكبر عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
أستغفر الله عدد ماخلق
أستغفر الله ملء ماخلق
أستغفر الله عدد ما في السموات والأرض
أستغفر الله ملء ما في السموات والأرض
أستغفر الله عدد ما أحصى كتابه
أستغفر الله ملء ما أحصى كتابه
أستغفر الله عدد كل شيء
أستغفر الله ملء كل شيء
أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
أستغفر الله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال
وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق
لا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما خلق
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما في السموات والأرض
لاحول ولا قوة إلا بالله ملء ما في السماوات والأرض
لاحول ولا قوة إلا بالله عدد ما أحصى كتابه
لاحول ولا قوة إلا بالله ملء ما أحصى كتابه
لاحول ولا قوة إلا بالله عدد كل شيء
لاحول ولا قوة إلا بالله ملء كل شيء
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لا حول ولا قوه إلا بالله عدد ورق الأشجار وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما خلقت
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملء ما خلقت
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما أحصى كتابك
اللهم صل وسلم على نبينا محمدملء ما أحصى كتابك
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد كل شيء
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملء كل شيء
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما في السماوات والأرض
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملء ما في السماوات والأرض
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ورق الأشجار
وعدد حصي الجبال وعدد قطرات الأمطار وعدد حبات الرمال
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ . ٣مرات
(اللهم إغفر لي و لوالداي و للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
قال تعالى: « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً »