أسئلة ومواضيع شيقة للنقاش بين الأصدقاء

أجمل أسئلة ومواضيع للنقاش بين الأصدقاء ​

أسئلة حول حياته وطفولته وصفاته

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الهويات لدى كل منكما

كيف تقضي أوقات فراغك أو الأجازات الرسمية؟​

هل تحب ممارسة الرياضة أو الرسم أو غيرها من العادات؟​

من من أصدقائك أو أقاربك يشاركونك تلك العادات؟​

أسئلة حول مكان العمل

تجنب الحديث عن المشكلات التي تقع في مكان العمل خاصة إذا كان صديقك طرف فيها لأنها قد تزعجه.

تجنب الحديث عن أسرار العمل.

تجنب الموضوعات التي تعلم أن هناك اختلاف في وجهات النظر بينكما فيها.

الحديث حول الأحداث المحيطة

الحب والعلاقة العاطفية

أسئلة عن المواصفات التي يبحث عنها في شريك الحياة.

أسئلة حول علاقاته السابقة وتجاربه العاطفية.

الاستعدادات التي يقوم بها تمهيدًا للزواج.

تحياتي..​

حينما تظن أنه لا يوجد موضوعات للنقاش بينك وبين صديقك أو أن اللقاء بدأ في التحول إلى لقاء ممل هنا قد يكون الاختيار الأمثل هو اختيارك لموضوع يكون صديقك الذي تتحدث إليه فيه هو محوره الأساسي، على سبيل المثال اسأله عن ذكريات طفولته أحلامه وتطلعاته المستقبلية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشخصيته، لكن احذر أن تحول دفة الحوار بشكل مفاجئ فمثلًا إذا وجدته يسترسل في ذكريات طفولته لا تقاطعه وتتحدث عن كرة القدم مثلًا؛ لأن هذا الأمر قد يُثير غضبه.العادات اليومية التي يمارسها كل شخص أو ما نُطلق عليه الهويات هي مرآة كل شخص، وهي من أكثر الموضوعات المثيرة للنقاش بين الأصدقاء، فمن خلالها تستطيع أن تعرف كيف يفكر الشخص الذي يجلس معك، فالهوايات هي كل الأفعال التي يمارسها الإنسان طواعيةً ويشعر بالاستمتاع أثناء ممارستها، بالرغم أن كثير من هذه الهوايات قد لا تكون متفقة بشكل أو بآخر مع وظيفة الشخص. وهذه مجموعة أسئلة يمكن أن تتعرف من خلالها على هويات الشخص:في كثير من الأحيان يكون زملاء العمل هم في الأساس أصدقاء ويقضون مع بعضهما البعض أوقات كثيرة خارج العمل، هنا قد يكون التحدث عن بيئة العمل موضوعًا شيقًا للنقاش ويُثير اهتمامكما؛ كالتحدث مثلًا عن العلاقات الشخصية داخل بيئة العمل أو تذكر المواقف الطريفة التي تحدث يوميًا أو غيرها من الأمور. لكن احذر هناك بعض الأشياء لا يجب أن تتطرق إليها أثناء الحديث عن مكان العمل ومنها:قد يكون هذا النوع من الموضوعات هو من أكثر الموضوعات المثيرة للنقاش بين النساء بشكل عام أو بين الرجال المتقدمين في العمر بشكل خاص. ولكل منهما فهم خاص به لمعنى الأحداث المحيطة، فعند النساء الأحداث المحيطة تُعرف بمعناها الضيق أي داخل نطاق العائلة والأصدقاء المقربين، أما عند الرجال فيمكن أن يتسع هذا المفهوم ليشمل الأحداث الرياضية والاقتصادية والسياسية الموجودة في العالم.هو أحد أكثر الموضوعات التي يحب أن يتحدث فيها الكثيرون، لا ينحصر الحديث فيها عن علاقاته العاطفية مع الجنس الآخر فحسب، لكن يمكن أيضًا أن يتضمن الحديث في هذه الموضوعات عن مفاهيم الشخص عن الحب والارتباط، ويمكن أن تتضمن هذه الموضوعات مجموعةمنها ما يلي: