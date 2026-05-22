الصداقة أنواع و ألوان

تصحيح العلاقة... إذا كنت حريصاً على هذا الصديق، فعليك أولا، أن تمنحه بعض الوقت لكي ينتهي من حالة الشغف التي تستأثر به في بداية علاقته العاطفية أو مشروع زواجه، فبعض الوقت ضروري لكي يستنفذ اكتشافه لمذاق علاقة مختلفة. كما أن عليك لاحقا، أن تبحث عن الأماكن والاهتمامات التي لا تتقاطع مع حياته العاطفية والزوجية، كي لا يفضلك عليها... أماكن كالنادي الرياضي أو المقهى أو مكان العمل.

إذن هذا النوع من الأصدقاء يعود إلى أصدقائه بعد زمن، ليكتشف أن الصداقة ضرورية إلى جانب العلاقات الأخرى... وعلينا ألا نطلق عليه أحكاماً قاسية في البداية، كي لا نخسره إن كنا حريصين على بقائه في محيط حياتنا وصداقاتنا​

تعالوا نتعرف على نماذج الصداقات السلبية، التي قد نتمكن من تصحيح مسارها أحياناً، لأننا نحرص عليها في أعماقنا... أو نفشل في ذلك كلياً أحيانا أخرى..هذا الصديق يستغل طيبة قلبك، ولا يكف عن إبداء الطلبات، التي تتزايد مهما قمت بتلبيتها المرة تلو الأخرى. إنه يشعر بالحاجة المطلقة إليك، لأنه يدرك كرم أخلاقك، أو مقدار الحب الذي تكنه له، فيتمادى في ذلك إلى الدرجة التي تجعلك تتساءل: هل أنا صديقه أم خادمه؟!وفي الواقع إن الأصدقاء الاستغلاليين، لديهم استعداد لذلك.. لكن نحن الذي ننمي هذا الاستعداد، ونحن الذين نشجعهم على ذلك، إما بالسكوت أو الخجل... أو الرغبة في الظهور في مظهر الصديق المثالي والمحب إلى درجة مبالغ بها، وعلى حساب حقوق الشخصية.يكون بنزع غطاء الخجل، وبوضع حدود لهذا الاستغلال، فالاعتذار عن الطلبات التي ترهقك، أو التي لا تجد رغبة في تلبيتها لسبب أو لآخر، لا يضر.. وهو – يكشف إن كان هذا الصديق، استغلالي إلى درجة انتهازية بشعة، أم استغلالي لأنه يثق بحبنا ويبادلنا هذا الحب... فإذا كانت اعتذاراتنا عن بعض طلباته مدعاة من وجهة نظره لإنهاء هذه الصداقة... فهذا يعني أن نهايتها أفضل لنا بكل المقاييس!هذا الصديق مولع بتكسير معنوياتك إلى درجة مزعجة... كلما أخبرته بإحراز نجاح، قام بتقزيم نجاحاتك من خلال انتقاد ما أنجزت، والتقليل من أهميته... إذا حصلت على ترقية وظيفية، اعتبر الأمر تافها، وإذا استشرته في مواصفات المنزل الذي اشتريته، أبرز لك العيوب والسلبيات فقط لدرجة يجعلك تكره ما كنت تحبه، وتشك بمزاياه.إن الصديق الانتقادي شخص يعاني من غيرة فائقة... أو من عدوانية تجعله لا يرى إلا الجوانب السلبية، ولا يقدر لحظات الفرح التي تمر بها. إنه لا يفعل ذلك لأنه يود تحطيمك... لكن هذه هي طبيعته... إنه شخص مزعج.يكون بمواجهة هذا الصديق باللامبالاة بآرائه السلبية أولا، وبتجاهل ما يقول وعدم مناقشته... ثم بالتعبير عن رؤيتنا المختلفة له، كالقول مثلا: أنا شخص مختلف عنك، إنني أرضى ببعض الأشياء التي أحبها، حتى لو لم تكن كما أريد تماما... إنني لا أحب أن أنتقد كل شيء وفي كل الأوقات والظروف مثلك. إن هذه المواقف كفيلة بإشعار هذا الصديق، أن طريقته في إبداء الآراء السلبية حصراً، لم تعد مقبولة لنا!هذا الصديق نراه دوما في حالة مزرية، حياته العملية غير مستقرة، والعاطفية إلى انحدار، والنفسية مشوشة... ناهيك عن شعور يراوده دوما بأنه شخص سيئ الحظ في هذه الحياة، يتذمر من حياته باستمرار، ويزداد تذمره كلما وجد منا أذناً صاغية لسماع نكباته، والحديث الذي يطول عن سلسلة عثراته وإخفاقاته.. الأمر الذي يزعجنا في النهاية!يكون باستخدام سلاح السخرية، وبتحويل مأساته التي يضخمها إلى حالة مثيرة للبسمة، وتبديل تذمره الدائم من الحياة بجرعة من الفكاهة التي تجعلنا نضحك على آلامنا وإخفاقاتنا كي ننتصر عليها نفسيا ومزاجياً، وبالتالي نكون قادرين لاحقا، على إيجاد الحلول.إنه صديق جمعتنا به أيام الدراسة، أو رفقة الجوار في الحي القديم، أو يكون عملنا سويا في مكان واحد في وقت من الأوقات، وكانت بيننا مشاعر صداقة قوية. لكننا اليوم، نشعر حين نراه بعدم وجود قواسم مشتركة بيننا، وبأن الوقت الذي نمضيه برفقته بات مملا... بل بدأ يثقل علينا.المؤكد أن عدم نجاح هذه الصداقة مع صديق الأمس الحميم، يكمن في أنكما لا تتحدثان إلا في بعض الأمور القديمة التي كانت تجمعكما، فإذا شئت الاستمرار في صداقة حيوية، فلا بعد من الابتعاد عن الاستغراق في الماضي كلياً، واجترار قصصه، والمشاركة في الأمور الراهنة أو المستقبلية... الأمر الذي يجعل كل منكما على إطلاع بما في يدور في حياة الآخر، فتتجدد الصداقة وتستعيد رونقها وعافيتها!إنه صديق ينطبق عليه المثل الشعبي الذي يقول: (من لقي أحبابه نسي أصحابه) فقبل أن يدخل في علاقة حب، أو مشروع زواج... كان يقضي جل وقته معك، وكان يبحث عنك كلما غبت، ويسأل عنك بالهاتف يومياً تقريباً... لكنه بعد أن ارتبط عاطفيا، لم يعد يجد وقتاً للقائك، وصار يتخلف عن المواعيد التي تربطه بشلة الأصدقاء، وربما مر وقتا طويلاً قبل أن تلقيا مصادفة، ولفترة قصيرة!