صفة خلق العرش والكرسي.









بسم الله والحمد لله والصـلاة والسـلام على رســول الله ,













قال الله تعالى (رفيع الدرجات ذو العرش) [ غافر: 15 ] وقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) [ المؤمنون: 116 ] وقال الله (لا إله إلا هو رب العرش العظيم) [ المؤمنون: 86 ] وقال (وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد) [ البروج: 14 ].



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: وفى كشف الكرب " لا إله إلا الله العظيم الحليم.لا إله إلا الله رب العرش الكريم.لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض رب العرش الكريم ".الصحيحة







2-وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ )) البخارى





3-(( اذا سالتم الله الجنة فسالوة الفردوس فانة اعلى الجنة واوسط الجنة وفوقة عرش الرحمن )) بخارى







4-قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، ، وأيضا فانه فوق الجنة والجنة فوق السموات وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض .





5-وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى (ولها عرش عظيم) [ النمل: 23 ].





والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات.





قال الله تعالى (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا) [ غافر: 7





ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته.





شهدت بأن وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة كرام * ملائكة الآله مسومينا





6- عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. الصحيحة





- الكرسي



(وسع كرسيه السموات والارض) .





1- عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عزوجل.وقال لو أن السموات السبع والارضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة "





2-وقال السدي " الكرسي تحت العرش.





3- " قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " " والذي نفسي بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة *









خلق السموات والارض وما بينهما





قال الله تعالى (الحمد لله الذي خلق السموات والارض، وجعل الظلمات والنور ثمالذين كفروا بربهم يعدلون) [ الانعام: 1 ] وقال تعالى (خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام) [ هود: 7 ] في غير ما آية من القرآن وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الايام على قولين.





1-فالجمهور على أنها كأيامنا هذه. وعن ابن عباس،: أن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون.





2-" يقول أهل التوراة ابتدأ الله الخلق يوم الاحد، ويقول أهل الانجيل: ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين، ونقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ الله الخلق يوم السبت "







من حديث أبي هريرة (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال [ فيها ] يوم الاحد وخلق لشجر [ فيها ] يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاث وخلق النور يوم الاربعاء وبث [ فيها ] لدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل " وهكذا رواه مسلم)



وقال تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم)

[ البقرة: 29 ]







-فهذا يدل على أن الارض خلقت قبل السماء لانها كالاساس للبناء كما قال تعالى: (الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين) [ غافر: 64







* وقال البخاري عن عمران بن حصين قال " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم " قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال " اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم " قالوا قد قبلنا يارسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الامر.





قال " كان الله ولم يكن شئ غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شئ وخلق السموات والارض " فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي تقطع دونها السراب فوالله لوددت اني كنت تركتها .













قال البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي " وكذا رواه مسلم







- ما جاء في سبع أرضين.







ما جاء في سبع أرضين وقوله تعالى (والله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شئ قدير ; وان الله قد أحاط بكل شئ علما)







2- " من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين " عن عائشة –البخارى)







3-ثم قال البخاري " من أخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين "







وذكر البخاري ، " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض السنة اثني عشر شهرا "







ثم قال البخاري " من أخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين "







قوله تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن)







و الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم وبارك على الرسول الامين اللهم اغفر ورحم والداى وذوجتى والمؤمنين







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