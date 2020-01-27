طلب وساطة متوفر500$ بيتكوين ب 185 دج للدولار الواحد

L

lftchix

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 جويلية 2019
المشاركات
32
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 500 دولار btc usdt
سعر الدولار الواحد 185 دج.
عمولة الوسيط على البائع .
عمولة التحويل على البائع.
شكرا لكم.
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
495
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق..
 
ع

عمر 10

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2017
المشاركات
87
النقاط
3
محل الإقامة
عنابة
الجنس
ذكر
فيل انتظار بيانات الوسيط
ارجوا الاسراع
الدفع صباحا ان شاء الله
 
L

lftchix

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 جويلية 2019
المشاركات
32
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
قال Adam dz:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق..
إضغط للتوسيع...
اخي من فضلك حول البينات لاخ
عمر 10
راسلتك لم تصل الرسالة
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
495
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم
لمن تم الحجز ؟؟
 
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