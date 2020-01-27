في انتظار الوسيط تم الحجزفيل انتظار بيانات الوسيط
ارجوا الاسراع
الدفع صباحا ان شاء الله
نعم اخي اخي هو الاول ادا تمت العملية ساطرح موضوع اخر وسابيع لكهل متوفر اكثر من 500$ ؟؟
وين هو اول ؟؟ انا لا ارى أنه حجز قبلي ؟؟نعم اخي اخي هو الاول ادا تمت العملية ساطرح موضوع اخر وسابيع لك
اخي من فضلك حول البينات لاخالسلام عليكم
تمت الموافقة على الموضوع.
للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بالتوفيق..
في موضوع اخر اخي لا تقلق عندما ابيع لاخ سابيع لك ايضاوين هو اول ؟؟ انا لا ارى أنه حجز قبلي ؟؟