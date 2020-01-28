خطورة_البدع

Ma$Ter

Ma$Ter

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🔹خطورة_البدع ..

🔹قَالَ رَجُلٌ لِلإمام مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رحمه الله - :
❍ مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟
قَالَ : أَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ ﷺ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا ،

وَقَالَ : فَإِنْ زِدْتُ عَلَى ذَلِكَ ؟
قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفِتْنَةَ .
❍ قَالَ : وَمَا فِي هَذِهِ مِنْ الْفِتْنَةِ إنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا ؟
فَقَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
[ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] [النور: 63] .
❍ قَالَ : وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا ؟
قَالَ : وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ أَصَبْتَ فَضْلًا قَصَّرَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟!
أَوْ تَرَى أَنَّ اخْتِيَارَكَ لِنَفْسِكَ فِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ اخْتِيَارِ اللَّهِ لَكَ وَاخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟! "
مواهب الجليل " ( 3/40 )
🔹فالذي ينبغي للمسلم أن يتمسك بسنة النبي ﷺ بلا زيادة ولا نقصان
 
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