السلام عليكم

متوفر كوبونات كاش يو دولار

10 $ و 30$ و50$ و 100$ و 300$

بسعر 200 دج لدولار



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

- ثابت المبلغ

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00