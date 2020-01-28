عرض بيع متوفر كوبونات كاش يو دولار 10 $ و 30$ و50$ و 100$

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
200.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Advcash - أدفكاش
kacimo samy

kacimo samy

متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
2,919
النقاط
611
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر كوبونات كاش يو دولار
10 $ و 30$ و50$ و 100$ و 300$
بسعر 200 دج لدولار

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
501
النقاط
23
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top