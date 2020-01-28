kacimo samy
متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 2,919
- النقاط
- 611
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر كوبونات كاش يو دولار
10 $ و 30$ و50$ و 100$ و 300$
بسعر 200 دج لدولار
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
متوفر كوبونات كاش يو دولار
10 $ و 30$ و50$ و 100$ و 300$
بسعر 200 دج لدولار
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00