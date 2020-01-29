من الشارع (١) .. الشباب وقيادة السيارة !

....................

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيفكم أعزائي معشر اللماويين واللماويات

أرحب بكم في هذه الصفحة ،،

من الشارع ،، سلسلة سأضع فيها ما ألاحظه في الشارع من أمور بعضها غريب ، وبعضها مستفز .. والآخر ينافي الآداب العامة .. أو ربما يكون إيجابيا لغرض رفع المعنويات ..



....

ثم أعتذر عن عدم إلتزامي بميزه جميلة في هذا الركن وهي الكتابة باللهجة العامية الجزائرية لأني لا أتقنها ،، و العامية اليمنية لأن ثقافتي في الأصل مختلطة .. وتجنبا لذلك ،، سأكتب بالفصحى ..

....

بالنسبة لما سأكتب عنه اليوم ..

يتعلق بمن يقود السيارة وأقصد بذلك الذكور ..

...

أ حيانا نرى أمور غريبة في الطريق ،، وتفنن الشباب في القيادة ..



هناك من يخرج يده من النافذة أثناء القيادة ،، كنوع من الستايل ،، و غالبا يكون يلبس ساعة فخمة أو سوارا أو لحاجة في نفسه أو .. وقلنا لا بأس !



نوع آخر تحسبه صالة أفراح متنقلة ،، أصوات مرتفعة وأحيانا يهز رأسه وأكتافه ،، ويترنح يمنة ويسرة ،.



المهم .. قلنا خليه ينفس ويفرفش وينسى همه .. ولو كان على حساب غيره .. نتحمل بعضنا وكلنا في الهم سوا ..

