من الشارع (١) .. الشباب وقيادة السيارة !

Autumn leaves
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم أعزائي معشر اللماويين واللماويات
أرحب بكم في هذه الصفحة ،،
من الشارع ،، سلسلة سأضع فيها ما ألاحظه في الشارع من أمور بعضها غريب ، وبعضها مستفز .. والآخر ينافي الآداب العامة .. أو ربما يكون إيجابيا لغرض رفع المعنويات ..
....
ثم أعتذر عن عدم إلتزامي بميزه جميلة في هذا الركن وهي الكتابة باللهجة العامية الجزائرية لأني لا أتقنها ،، و العامية اليمنية لأن ثقافتي في الأصل مختلطة .. وتجنبا لذلك ،، سأكتب بالفصحى ..
....
بالنسبة لما سأكتب عنه اليوم ..
يتعلق بمن يقود السيارة وأقصد بذلك الذكور ..
...
أحيانا نرى أمور غريبة في الطريق ،، وتفنن الشباب في القيادة ..
هناك من يخرج يده من النافذة أثناء القيادة ،، كنوع من الستايل ،، و غالبا يكون يلبس ساعة فخمة أو سوارا أو لحاجة في نفسه أو .. وقلنا لا بأس !
نوع آخر تحسبه صالة أفراح متنقلة ،، أصوات مرتفعة وأحيانا يهز رأسه وأكتافه ،، ويترنح يمنة ويسرة ،.
المهم .. قلنا خليه ينفس ويفرفش وينسى همه .. ولو كان على حساب غيره .. نتحمل بعضنا وكلنا في الهم سوا ..
لكن الغريب العجيب أن ترى شابا طولا وعرضا يقود السيارة مدلدلا رجله من نافذة السيارة !
صدمني المشهد جدا ..
الشاب مروق و رجله خارج السيارة ويقود بالأخرى ،
و يتحدث مع الشاب بجانبه ، ويقهقه وكأنه في بيته !
أعدت النظر ،، تأملت لعلي مخطئة ،، ولكن فعلا كانت رجله وليست يده !
والناس مستغربة والأخ مبسووووط وكأنه على خشبة مسرح ،، أو منصة تكريم ..
كل شيء خطر ببالي لكن كيف استطاع فعل ذلك ..
اسمع عن شباب يحب أن يخالف المألوف لكن ليس بهذا الشكل المزعج ..
لا احترام للنظام ، ولا صيانة لمصالح الناس ، ولا أحساسا بالمسئولية ..
انتشرت الحوادث بشكل مفجع ،، بسبب مخالفة النظم واللامبالاة وحب الظهور بطريقة مثل التي ذكرتها ..
لا أقود السيارة ولهذا أحببت أن أسأل ..
فعليا كيف يمكن أن تقود السيارة برجل واحدة ،،
بل كيف تستطيع الجلوس بتلك الطريقة أثناء القيادة !
....
المنظر مزعج جدا ،، لا يوجد به ما يميزه ،،
اندهاش الناس ليس دائما مؤشرا على عظمة انجازاتك بل يحدث العكس أحيانا ..
هل وصلنا فعلا لهذه المرحلة المؤسفة والتي أصبحنا نبحث فيها عن لفت النظر كيفما كان ..
وربما هناك من يصور وينشر ،، ويصبح هذا الشاب حديث الأسبوع ..!
هل صادفتكم مثل هذه الحالة ، لعلي أتقبل طريقة تفكير الشاب الذي تحدثت عنه ..
أترك لكم مجالا للتعليق ..
...
تقديري ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم أعزائي معشر اللماويين واللماويات
أرحب بكم في هذه الصفحة ،،
من الشارع ،، سلسلة سأضع فيها ما ألاحظه في الشارع من أمور بعضها غريب ، وبعضها مستفز .. والآخر ينافي الآداب العامة .. أو ربما يكون إيجابيا لغرض رفع المعنويات ..
....
ثم أعتذر عن عدم إلتزامي بميزه جميلة في هذا الركن وهي الكتابة باللهجة العامية الجزائرية لأني لا أتقنها ،، و العامية اليمنية لأن ثقافتي في الأصل مختلطة .. وتجنبا لذلك ،، سأكتب بالفصحى ..
....
بالنسبة لما سأكتب عنه اليوم ..
يتعلق بمن يقود السيارة وأقصد بذلك الذكور ..
...
أحيانا نرى أمور غريبة في الطريق ،، وتفنن الشباب في القيادة ..
هناك من يخرج يده من النافذة أثناء القيادة ،، كنوع من الستايل ،، و غالبا يكون يلبس ساعة فخمة أو سوارا أو لحاجة في نفسه أو .. وقلنا لا بأس !
نوع آخر تحسبه صالة أفراح متنقلة ،، أصوات مرتفعة وأحيانا يهز رأسه وأكتافه ،، ويترنح يمنة ويسرة ،.
المهم .. قلنا خليه ينفس ويفرفش وينسى همه .. ولو كان على حساب غيره .. نتحمل بعضنا وكلنا في الهم سوا ..
لكن الغريب العجيب أن ترى شابا طولا وعرضا يقود السيارة مدلدلا رجله من نافذة السيارة !
صدمني المشهد جدا ..
الشاب مروق و رجله خارج السيارة ويقود بالأخرى ،
و يتحدث مع الشاب بجانبه ، ويقهقه وكأنه في بيته !
أعدت النظر ،، تأملت لعلي مخطئة ،، ولكن فعلا كانت رجله وليست يده !
والناس مستغربة والأخ مبسووووط وكأنه على خشبة مسرح ،، أو منصة تكريم ..
كل شيء خطر ببالي لكن كيف استطاع فعل ذلك ..
اسمع عن شباب يحب أن يخالف المألوف لكن ليس بهذا الشكل المزعج ..
لا احترام للنظام ، ولا صيانة لمصالح الناس ، ولا أحساسا بالمسئولية ..
انتشرت الحوادث بشكل مفجع ،، بسبب مخالفة النظم واللامبالاة وحب الظهور بطريقة مثل التي ذكرتها ..
لا أقود السيارة ولهذا أحببت أن أسأل ..
فعليا كيف يمكن أن تقود السيارة برجل واحدة ،،
بل كيف تستطيع الجلوس بتلك الطريقة أثناء القيادة !
....
المنظر مزعج جدا ،، لا يوجد به ما يميزه ،،
اندهاش الناس ليس دائما مؤشرا على عظمة انجازاتك بل يحدث العكس أحيانا ..
هل وصلنا فعلا لهذه المرحلة المؤسفة والتي أصبحنا نبحث فيها عن لفت النظر كيفما كان ..
وربما هناك من يصور وينشر ،، ويصبح هذا الشاب حديث الأسبوع ..!
هل صادفتكم مثل هذه الحالة ، لعلي أتقبل طريقة تفكير الشاب الذي تحدثت عنه ..
أترك لكم مجالا للتعليق ..
...
تقديري ..