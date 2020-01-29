السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيف عالج النبي ﷺ انتشار الأوبئة؟

قال النبي ﷺ:

الطاعون بقية رجس أُرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»

|[رواه البخاري ومسلم]| |[رواه البخاري ومسلم]|

الحجر الصحي

إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

|[رواه البخاري ]| |[رواه البخاري ]|

▫قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه



رواه البخاري كتاب الطب

|[ومسلم كتاب السلام. ـــــــــــــــــرواه البخاري كتاب الطب|[ومسلم كتاب السلام.

▫هذه الوصفة النبوية ما يسميه العلماء اليوم بــ {} وذلك ما يفعلونه.فصلوات الله تعالى على نبيّ الهُدى.عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: {|[ متفقٌ عليهِ]|عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول اللهﷺ عن الطاعون ، فأخبرني:▫أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء ، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا ، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له ، إلا كان له مثل أجر شهيد .أخبر الرسول ﷺ ان الطاعون رجس أي: عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده.والطاعون قيل : أنه وباء معين .وقيل: إنه كل وباء عام ، يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت منه الناس.وسواء كان معينا أم كل وباء عام ، مثل الكوليرا وغيرها ، فإن هذا الطاعون رجس ، عذاب أرسله الله عز وجل ، ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له ، فإن الله يكتب له مثل أجر الشهيد.▫ولهذا جاء في الحديث الصحيح :عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال:▫إذا وقع الطاعون في أرض فإننا لا نقدم عليها ، لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس الى التهلكة ، ولكنه إذا وقع في أرض ، فإننا لا نخرج منها فرارا منه ، لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يغني عنك من الله شيئا .شرح رياض الصالحين [١/ ١١٢ ]