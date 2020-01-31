الطلاق بالاوراق فقط في فرنسا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



هذه اول مشاركة ليا و اول استفسار اتمنى ان تفيدوني



انا متزوجة من جزائري عندو جنسية الفرنسية وانا عندي بطاقة اقامة تاع عشر سنوات و ربي مرزقناش بالاولاد .. وقعت بيني وبينه مشاكل و اضطررت الى البدء في اجراءات الطلاق و هو الان يحاول ارجاعي لكن طلب مني طلب يمكن العديد منكم يسمعون بيه و هو الطلاق بالاوراق فقط حتى يستقل كل منا ماديا و نبقا متزوجين بالفاتحة .. بصراحة انا هذا الامر جاني صعيب قلت يانطلق ونشوف حياتي يانبقى معاه ... السؤال من هذي حكاية كلها لنفترض عملت برأيه و تطلقنا رسميا و بعدها صرنا مشتركين بالسكن هل راح يوقع لينا مشاكل وهل راح يكون ملزوم علينا كل واحد يحكم سكنه الخاص مع انو العديد من الناس في فرنسا عايشين هكذا ... الى انو مزلت لم اقتنع بهذه الفكرة بعد لاني احس ستكون حياتي غير مستقرة



نتمنى حد يعطيني الاجوبة الوافية والكافية و شكرا