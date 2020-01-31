صالون التجميل .....تفضل اخي الرجل اقصد يا اختشي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشكورة أختي على الموضوع ديالك ومواضيعك دائما في القمة ماشاء الله عليك

بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير وربي يحفظك ويسعدك في الدنيا والآخرة

ايه ياختي ليليا عندك الحق وشراكي تقولي رانا مخلينلهم القاعة ليهم واش نقولو ربي يهديهم ان شاء الله