صالون التجميل .....تفضل اخي الرجل اقصد يا اختشي

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم جماعة اللمة ومستر هاكان نتمنى تعتمدالموضوع سريعا سريعا اليوم عندي افتتاح صالون خلي نسترزقوا
الموهيم يا جماعة صالون تجميل باينة واش فيه تميل الوجه وماكياج وماصكات للوجه والعناية المشددة اييييه حية كبيرة ياو تدخلي فتيحة تخرجي فوفو
بصح اسمحولي حباباتي ماشي دالتكم المرة هذي مرة هذي الصالون يدخل جمال يخرج جوجو
اييه رجال يقولك النسا يديرو ماكياج تظلو تصبغو تظلو مع بانسوات هذا اخضر وهذا احمر وتخرجو ديرو فتنة برا ..شوف اسيدي مع انو راجل يمنع مرتو ديرو حتى فالدار بصح عينيه برا يخرجو كي كي توم برا كي تفوت عليه المحرقسة ....خبي وجهك خبي فقنالكم
ما كناش عارفين راكم دايرين حالة خاطر بغيتو تجربو وهاكم تجربو
صالونات حلاقة نتاع رجال والعناية بالبشرة والوجه اسيدي ...هذو ليماصك. ...هذا بخار للوجه ...هذا مصاك عالتجاعيد....هذا ماصك بقع سوداء وهو فحد ذاتو نقطة سوداء
اسيدي ولين نشوف ؤجال فالطريق وحوهم يبرقو اخلايا وجهي مقشر تقول قرنون.....بلاكو تأمنو؟موس عليا مي والله ما نظير ذو صوالح برغم عندي ديبلوم حلاقة وتجمسل نساء وجامي درت لوجهي اي عفسة
اسيدي وليت نشوفهم منمصين الحواجب مسڨمين وجوهم خير منا احنا نسا ....وعلاه تهدرو علينا بغيت غير نفهم
وزيد اللي ما يروحش للصالونات هذي راهم يضحكو عليه ...هذو عقدات وهذا سيشوار اسيدي قالولي حتى ليسوغ نتاع نسا راهم يديروه ....ها وعلاه ضرك احنا هربنا من الأنوثة ولينا مع دار وشغل شعرنا وما نمشطوهش اخنا صالونات كنا من عيد للعيد رحتو نتوما هاو ما تحشموش
خممت قلت أليليا افتحي صالون تخدمي على روحك وخلاص ها والله انا قاعدة قاعدة قلت ندير الامين فأر تجارب نديرلو كاش عقدة فالشعر نردو قنفود ومستر هاكان يموت عالحطة والحطيطة كاش نتواياج دو بو
واحد ما يزعف راني ما جبت والو من عندي خلوني نسترزق على روحي
ايا رايكم لبنات جاتكم فرصة تنتقمو اسيدي طلڨنا الأنوثة وخليناهالكم ياو اشبعو بيها
الموضوع ليكم وعليكم هاا مدونا رايكم
واش راكم جماعة اللمة ومستر هاكان نتمنى تعتمدالموضوع سريعا سريعا اليوم عندي افتتاح صالون خلي نسترزقوا
الموهيم يا جماعة صالون تجميل باينة واش فيه تميل الوجه وماكياج وماصكات للوجه والعناية المشددة اييييه حية كبيرة ياو تدخلي فتيحة تخرجي فوفو
بصح اسمحولي حباباتي ماشي دالتكم المرة هذي مرة هذي الصالون يدخل جمال يخرج جوجو
اييه رجال يقولك النسا يديرو ماكياج تظلو تصبغو تظلو مع بانسوات هذا اخضر وهذا احمر وتخرجو ديرو فتنة برا ..شوف اسيدي مع انو راجل يمنع مرتو ديرو حتى فالدار بصح عينيه برا يخرجو كي كي توم برا كي تفوت عليه المحرقسة ....خبي وجهك خبي فقنالكم
ما كناش عارفين راكم دايرين حالة خاطر بغيتو تجربو وهاكم تجربو
صالونات حلاقة نتاع رجال والعناية بالبشرة والوجه اسيدي ...هذو ليماصك. ...هذا بخار للوجه ...هذا مصاك عالتجاعيد....هذا ماصك بقع سوداء وهو فحد ذاتو نقطة سوداء
اسيدي ولين نشوف ؤجال فالطريق وحوهم يبرقو اخلايا وجهي مقشر تقول قرنون.....بلاكو تأمنو؟موس عليا مي والله ما نظير ذو صوالح برغم عندي ديبلوم حلاقة وتجمسل نساء وجامي درت لوجهي اي عفسة
اسيدي وليت نشوفهم منمصين الحواجب مسڨمين وجوهم خير منا احنا نسا ....وعلاه تهدرو علينا بغيت غير نفهم
وزيد اللي ما يروحش للصالونات هذي راهم يضحكو عليه ...هذو عقدات وهذا سيشوار اسيدي قالولي حتى ليسوغ نتاع نسا راهم يديروه ....ها وعلاه ضرك احنا هربنا من الأنوثة ولينا مع دار وشغل شعرنا وما نمشطوهش اخنا صالونات كنا من عيد للعيد رحتو نتوما هاو ما تحشموش
خممت قلت أليليا افتحي صالون تخدمي على روحك وخلاص ها والله انا قاعدة قاعدة قلت ندير الامين فأر تجارب نديرلو كاش عقدة فالشعر نردو قنفود ومستر هاكان يموت عالحطة والحطيطة كاش نتواياج دو بو
واحد ما يزعف راني ما جبت والو من عندي خلوني نسترزق على روحي
ايا رايكم لبنات جاتكم فرصة تنتقمو اسيدي طلڨنا الأنوثة وخليناهالكم ياو اشبعو بيها
الموضوع ليكم وعليكم هاا مدونا رايكم