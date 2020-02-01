حقوق الزوجة 01

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
حقوق الزوجة 01 :
1- أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها ، وحسن معاشرتها ، ومعاملتها بالمعروف ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها ، مما يؤلف قلبها فضلاً عن تحمل ما يصدر منها أو الصبر عليه ، يقول تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } ولنا في رسول الله اسوة حسنة فكان يتلطف بنسائه وهو القائل " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " أي لزوجته وأهل بيته
 
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