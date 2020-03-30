فمن حقوق الزوجة 01 :

1- أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها ، وحسن معاشرتها ، ومعاملتها بالمعروف ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها ، مما يؤلف قلبها فضلاً عن تحمل ما يصدر منها أو الصبر عليه ، يقول تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } ولنا في رسول الله اسوة حسنة فكان يتلطف بنسائه وهو القائل " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " أي لزوجته وأهل بيته .