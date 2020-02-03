صلاة الفجر ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعجبتني فاستحسنت نقلها لمن لا يصلي الفجر



يضبط المنبه، لأجل العمل، بينما لا يضبطه لصلاة_الفجر.

فينام عنها بلا عذر، أقول له: أنت تحرص على الدنيا الزائله، بينما تفرط بالآخره الباقية



* " قم

للصلاة ..

للفجر قم ..

وقل لبيك يا الله .. لبيك للصلاة

طهر نفسك من الذنوب بالوضوء ..

قم رافعا شوقك ..

وصلي بتروي وأسمع صوتك لنفسك وأنت تتلو القرآن ..

أدعو الله بالركوع والسجود ما تحبه وما تخشاه ..

دع قلبك يشكو لله ما أصابه من ظلم وغيره ..

من بعد الصلاة ..

إجلس واذكر الله كثيرا ..

وإقرأ من القرآن ما يحبه قلبك ..

لترتاح روحك .. وليكون يومك جميل وميسر من عند الله

فمن بدأ يومه بطاعة الله ..

لن يجد غير الراحة والسكينة تستقر بقلبه ..

إبدأ يومك بصلاة الفجر ولا تنساها ..

دعك من كل أمر لا يحبه الله ..

إحفظ قلبك من الحرام ..

وأغضض عينك عن المحرمات بأشكالها ..

وأغلق أذنك عن سماع ما يغضب الله ..

وأسكت لسانك عن كلام يخالطه بعض من الشهوة وما لا يرضاه الرحمن ..!

إحفظ كل ما بك من ما يؤذيك .. وهو الذي حرمه الله عليك ..!

كن طاهرا وتقبل ما لك من الحياة بطيبة روح ..

لا تتذمر .. وقل الحمد لله

لا تبتعد كثيرا عن طريق الهدى فتخسر دنياك وأخرتك ..

إبتعد عن الكذب والنفاق وغيرها من الأخلاق السيئة ..

إقترب ..

كن جميلا بداخلك ..

يكفيك ما أذنبت وما فعلته ظلما بنفسك وبغيرك ..

إسعى لرضا الله ..

أنشر خيرا ..

لتكن بآمان ..

قم للصلاة ..

فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ..

وليكن وجهك منيرا من الصلاة ..

إبدأ يومك بصلاة .. لا مشاهدة ما تضيع وقتك ونفسك ..!

كن قريبا .. لتسعد " *

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