■ حُصُولُ المَطْلُوبِ لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الطَّلَبِ

☆ قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:

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|[ المَـ⇩ـصْدَرُ ]| ــــــ

[إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد](باب الشفاعة)

قد يقع لهؤلاء الذين يَدْعُونَ الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يُعطون ما طلبوا من باب الفتنة، ومن باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاءً وقدرًا من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا الشيء، فيظنون أنه بسبب القبور، وهو في الواقع بقضاء الله وقدره، فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، إنما الاحتجاج يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالعادات، والتقاليد، والحكايات، والمنامات، والخرافات، أو أن فلانًا قد حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني، فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت، هذا ليس بدليل أبدًا، لأن إعطاء الإنسان شيئًا مما يحتاج إليه، لا يدل على صحة ما ذهب إليه، أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة.