تأملو معي هذه الثلاثة ...

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اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1/الصبر الجميل
قال تعالى {فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا} المعارج ءاية (6)
والصبر الجميل هو الذي لا تشكي فيه ولا ضجر او ملل
وهذا هو قمة الصبر

2/ الهجر الجميل
قال تعالى {وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} المزمل ءاية(10)
والهجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر ،
وهو ترك المخالطة فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى أو سب وهو افضل انواع الهجر هجر بسبب الذنب دون أذى
وهذا قمة الأدب في الهجر

3/ الصفح الجميل
قال تعالى { فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} (85) الحجر
وهو الصفح الذي لا أذية فيه ولا عتاب بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان، وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب،الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية،
وهو قمة انواع الصفح
حقيقة لو عملنا بخلق القرآن لكان لنا شأن آخر...
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك و اثابك الجنّة ان شاء الله
مشكورة واحسنت على مواضيعك القيّمة جدا
 
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