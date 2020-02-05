العدد الأول من سلسلة نقاشات حول الحمل-المرحلة الأولى الوحم

الوحم

الوحم هو لخبطة هرموناتك اهمها هرمون الحمل والعامل النفسي وطريقة استقبالك لمولودك اذا كنتي تريدينه ام لا. جسمك سيحب ويكره امورا كثيرة.

واكيد كل امرأة تختلف عن الاخرى هناك من يكون وحامها صعب واخرى سهل واخرى لاتشعر به ابزا ماعليكي سوى زيارة الطبيب للاطمئنان علئ مولودك.



-كيف علمتي بحملك؟ وكيف ابلغتي زوجك وعائلتك؟

-في أي شهر بدأ معكي الوحم؟

-ماهي التغيرات التي طرأت عليكي؟

-أطعمة اشتهيتها وأمور أحببتي القيام بها ماذا كانت؟

كم من شهر استمر معك الحمل ومتى زال عنك؟

الادوية التي تناولتي خلال هذه المرحلة الاولى من الحمل؟



افضل مناقشة للعدد ستتحصل على وسام

الأسئلة:-كيف علمتي بحملك؟ وكيف ابلغتي زوجك وعائلتك؟-في أي شهر بدأ معكي الوحم؟-ماهي التغيرات التي طرأت عليكي؟-أطعمة اشتهيتها وأمور أحببتي القيام بها ماذا كانت؟كم من شهر استمر معك الحمل ومتى زال عنك؟الادوية التي تناولتي خلال هذه المرحلة الاولى من الحمل؟افضل مناقشة للعدد ستتحصل على وسام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبعد اعلاننا عن السلسلة الجديدة الخاصة بالحمل اليوم نعلن عن انطلاق العدد الأولالخاص ب