العدد الثاني من سلسلة نقاشات حول الحمل-المرحلة الثانية الأشهر الأولى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بعد اعلاننا عن السلسلة الجديدة عن. الحمل اليوم نعلن عن انطلاق العدد الثاني

الخاص ب الأشهر الأولى للحمل



تختلف أعراض ومتاعب فترة الحمل من كل سيدة عن الأخرى، ولكن مما لا شك فيه أن فترة الحمل عامةً تكون من أكثر فترات حياة النساء ألمًا وإجهادًا، ومن أكثر الفترات التي تتطلب الرعاية والراحة للأم الحامل. ولا تتحقق هذه الرعاية إلا إذا قامت بها بنفسها، فعليها أن تنتبه في كل خطوة تقوم بها سواء في حركتها أو تغذيتها أو أسلوب حياتها بشكل عام وتجنب جميع الأشياء التي تضر الجنين في الشهور الأولى.



من أهم الفترات التي تتطلب رعاية وحذرًا، نظرًا لارتفاع نسبة الإجهاض خلالها،



الأسئلة:



ماهي النصائح التي عملتِ بها خلال الأشهر الأولى من الحمل؟من الشهر الأول إلى الشهر السادس



أدوية وصفها لك الطبيب؟

كيف تعاملتي مع وضعك وشغلك المنزلي؟

هل اتبعتِ نظام. اكل معين خلال هذه الفترة؟

في اي شهر قمتِ بالتحاليل التي يطلبها الطبيب لمعرفة وضعيتك ووضعية الجنين؟

وضعيتك الصحية مع وضعية جنينك كيف كانت؟







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