سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
الانفعال و الهياج :
الاسلوب الذي نتبناه لمعالجة اخطاءنا، وحل مشكلاتنا اهم بكثير من الخطأ او المشكل في حد ذاته لسببين:
1- الاهم هو ما سنكون عليه مستقبلا، لا ما نحن عليه الآن، او ما كنا عليه في الماضي.
2- مع الوقت سنحسن من مستوى مهارات التفكير لدينا وحل المشكلات.
مخ الهدرة: علينا ان نتذكر دوما ونحن في قلب الازمة اننا اكبر من مجرد ردود افعال او كتلة من الانفعال والهياج.
الاسلوب الذي نتبناه لمعالجة اخطاءنا، وحل مشكلاتنا اهم بكثير من الخطأ او المشكل في حد ذاته لسببين:
1- الاهم هو ما سنكون عليه مستقبلا، لا ما نحن عليه الآن، او ما كنا عليه في الماضي.
2- مع الوقت سنحسن من مستوى مهارات التفكير لدينا وحل المشكلات.
مخ الهدرة: علينا ان نتذكر دوما ونحن في قلب الازمة اننا اكبر من مجرد ردود افعال او كتلة من الانفعال والهياج.