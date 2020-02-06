الانفعال و الهياج

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
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ذكر
الانفعال و الهياج :
الاسلوب الذي نتبناه لمعالجة اخطاءنا، وحل مشكلاتنا اهم بكثير من الخطأ او المشكل في حد ذاته لسببين:
1- الاهم هو ما سنكون عليه مستقبلا، لا ما نحن عليه الآن، او ما كنا عليه في الماضي.
2- مع الوقت سنحسن من مستوى مهارات التفكير لدينا وحل المشكلات.
مخ الهدرة: علينا ان نتذكر دوما ونحن في قلب الازمة اننا اكبر من مجرد ردود افعال او كتلة من الانفعال والهياج.
 
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