مجرد راي 08

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
916
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الاسلوب الذي نتبناه لمعالجة اخطاءنا، وحل مشكلاتنا اهم بكثير من الخطأ او المشكل في حد ذاته لسببين:
1- الاهم هو ما سنكون عليه مستقبلا، لا ما نحن عليه الآن، او ما كنا عليه في الماضي.
2- مع الوقت سنحسن من مستوى مهارات التفكير لدينا وحل المشكلات.
مخ الهدرة: علينا ان نتذكر دوما ونحن في قلب الازمة اننا اكبر من مجرد ردود افعال او كتلة من الانفعال والهياج.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
916
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
احسنت اخي الكريم
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السلام عليكم اخي الكريم الامين محمد
كل الشكر لك ولهذا المرور الجميل
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتي لك وتقبل ودي واحترامي
 
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