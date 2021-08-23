مجرد راي 08

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
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الاسلوب الذي نتبناه لمعالجة اخطاءنا، وحل مشكلاتنا اهم بكثير من الخطأ او المشكل في حد ذاته لسببين:
1- الاهم هو ما سنكون عليه مستقبلا، لا ما نحن عليه الآن، او ما كنا عليه في الماضي.
2- مع الوقت سنحسن من مستوى مهارات التفكير لدينا وحل المشكلات.
مخ الهدرة: علينا ان نتذكر دوما ونحن في قلب الازمة اننا اكبر من مجرد ردود افعال او كتلة من الانفعال والهياج.
1- الاهم هو ما سنكون عليه مستقبلا، لا ما نحن عليه الآن، او ما كنا عليه في الماضي.
2- مع الوقت سنحسن من مستوى مهارات التفكير لدينا وحل المشكلات.
مخ الهدرة: علينا ان نتذكر دوما ونحن في قلب الازمة اننا اكبر من مجرد ردود افعال او كتلة من الانفعال والهياج.