مجرد راي 08

الاسلوب الذي نتبناه لمعالجة اخطاءنا، وحل مشكلاتنا اهم بكثير من الخطأ او المشكل في حد ذاته لسببين :

1- الاهم هو ما سنكون عليه مستقبلا، لا ما نحن عليه الآن، او ما كنا عليه في الماضي.

2- مع الوقت سنحسن من مستوى مهارات التفكير لدينا وحل المشكلات.

مخ الهدرة: علينا ان نتذكر دوما ونحن في قلب الازمة اننا اكبر من مجرد ردود افعال او كتلة من الانفعال والهيا ج .