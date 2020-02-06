ولا تكن أنانياً :

لا تكن أنانياً تريد أن تأخذ أكثر مما تعطي ، أو تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئاً .هناك عادات لن تتغير إلا بعد زمن بعيد ، ولا تضخم الصغائر . فلا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية المتعلقة بثقافتك أو تخصصك .فلا تجعلها تغار من عملك بانشغالك به أكثر من اللازم ولا تجعله يستأثر بكل وقتك، وخاصة في إجازة الأسبوع ، فلا تحرمها منك في وقت الإجازة سواء كان ذلك في البيت أم خارجه ، حتى لا تشعر بالملل والسآمة إن توفيرك لها وسائل الراحة في الغسل والطبخ ونحوها يجعلها تتفرغ لك ولأولادك .