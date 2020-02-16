ولا تكن أنانياً :

لا تكن أنانياً تريد أن تأخذ أكثر مما تعطي ، أو تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئاً .هناك ادات لن تتغير إلا بعد زمن بعيد ، ولا تضخم الصغائر فلا تفرض على زوجتك اهتماماتك شخصية المتعلقة بثقافتك أو تخصصك .فلا تجعلها تغار من عملك بانشغالك به أكثر من اللازم ولا تجعله يستأثر بكل وقتك، وخاصة في إجازة الأسبوع ، فلا تحرمها منك في وقت الإجازة سواء كان ذلك في البيت أم خارجه ، حتى لا تشعر بالملل والسآمة .إن توفيرك لها وسائل الراحة في الغسل والطبخ ونحوها يجعلها تتفرغ لك ولأولادك .