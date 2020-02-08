علامات تكشف عن إصابتك بنوبة قلبية وشيكة

ناصر dz

ناصر dz

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حذر أطباء القلب الألمان من مؤسسة أمراض القلب من أن الشعور بألم في الساقين، قد يكون إشارة إلى حدوث نوبة قلبية وشيكة.


وقال الأطباء في مقابلة مع Focus.de، إن الشعور بالألم في عضلة الساق خلال المشي هو دليل على التهاب باطنة الشريان المُسِدّ (بسبب هذا الألم يتوقف الشخص بحجة التفرج على المعروضات في واجهات المحال التجارية)، كما يشيرون إلى أن الشعور بالألم حول الأصابع في حالة الاستلقاء ويختفي عند الوقوف يجب أن يثير القلق، وفقً لما ذكره موقع "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع "نوفوستي".


ويوضح الأطباء، بأن هذه الأعراض تشير إلى تصلب شرايين الأطراف السفلى. وعند ظهور هذه الأعراض يجب الإسراع في إجراء فحوص للقلب والأوعية الدموية، لمنع احتشاء عضلة القلب.


وتصلب الشرايين، مرض مزمن سببه تضيق الشرايين وسوء تدفق الدم فيها. وهذا المرض هو أحد عوامل الإصابة بأمراض أخرى، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية.
 
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