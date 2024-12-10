فوائد شراب الزنجبيل و الليمون

يعتبر الزنجبيل والليمون مشروبا مثاليا لبدء يومك بشكل صحيح، ويمكن أن يجعلك كوبا واحد تشعر بالصحة والنشاط، خاصة خلال الشتاء، حيث تسيطر الأمراض.

كشفت ثلاث دراسات أن الزنجبيل والليمون لهما تأثيران إيجابيان على الغثيان، ويساعد البخار الناتج عن الشاي الدافئ لهذين المكونين على فتح الأنف ومنع احتقانها

ماهي فوائده​ تتضمن فوائدشرب شاي الليمون والزنجبيل ما يلي:

يهدئ عسر الهضم

يساعد الليمونين الموجود في الليمون في الهضم من خلال التدفق السلس للطعام في الجهاز الهضمي.

يساعد تناول الزنجبيل والليمون معا قبل الذهاب إلى الفراش على تهدئة الجهاز الهضمي.

يعالج الغثيان والقيء

يساعد الزنجبيل في علاج الغثيان أثناء الحمل والعلاج الكيميائي وغيرها من المواقف المختلفة.

كما أن إضافة 1 إلى 1.5 جرام من الزنجبيل إلى النظام الغذائي العادي سيعمل كتأثير مضاد للغثيان.

إنقاص الوزن

يزيد الزنجبيل من الشعور بالشبع ويقلل من نوبات الجوع.

ويزيد الليمون من مقاومة الأنسولين ويقلل من مستوى الدهون في الجسم.

أما شاي الليمون والزنجبيل معا، فيساعدان على زيادة التمثيل الغذائي،والبقاء في حالة جيدة ورشيقة.

تعزيز المناعة

الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تعمل معاعلى تعزيز جهاز المناعة لديك.

أما الزنجبيل،له خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات تخفف الألم والحالات المرتبطة بالألم مثل التهاب المفاصل.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يساعد تناول شاي الليمون والزنجبيل يوميًا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يساعد الليمون الغني بفيتامين سي على زيادة تدفق الدم في الشرايين والأوردة، وبالتالي يساعد في منع النوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى.

الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة والالتهابات والصفائح الدموية، وله تأثير خافض للدهون يساعد في تقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية.

يحافظان على الترطيب

يساعدك شاي الليمون والزنجبيل على البقاء رطبًا لأنه يتم تناوله مع الماء.

إذا كنت رطبًا جيدًا، فإن أعضاؤك الحيوية مثل الكلى والقلب والأمعاء تظل صحية وتعمل بشكل صحيح.

يمنع احتقان الأنف

يساعد البخار الناتج عن شاي الليمون والزنجبيل الدافئ على فتح الأنف ومنع احتقانها.

شرب السوائل الدافئة سيساعدك على البقاء دافئا في الشتاء ويساعدك في التخلص من التهاب الحلق.

لن يعالج شاي الليمون والزنجبيل المشكلة بشكل دائم، ولكنه سيمنحك راحة مؤقتة عن طريق فتح الأنف.

وقد يوفر بعض الراحة في حالة التهاب الجيوب الأنفية وأي مشاكل في التنفس ناجمة عن احتقان الأنف عن طريق تخفيف المخاط في الأنف.

يساعد في الحفاظ على صحة الجلد

شاي الليمون والزنجبيل غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

العناية بالأسنان

الزنجبيل غني بالخصائص المضادة للبكتيريا، والتي تساعد في منع تراكم البلاك على الأسنان وحواف اللثة مما يؤدي إلى التهاب اللثة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم.

يساعد في تكيسات المبيض

يحتوي كل من الزنجبيل والليمون على خصائص مضادة للالتهابات تعتبر شفائية قد تقلل من خطر تكيسات المبيض

كيفية تحضيره؟​ ـ قطعة زنجبيل مقطعة إلى شرائح.

ـ عصير ليمونة كبيرة (أو أكثر حسب الرغبة)

ـ محلي حسب الرغبة (عسل طبيعي)

ـ شرائح ليمون طازج (من ليمونة إضافية) للتقديم، اختياري

ـ امزجي الماء والزنجبيل في قدر كبير واتركهيما حتى يغليا، ارفعي المزيج عن النار وأضيفي عصير الليمون واتركيه منقوعا لمدة 20 دقيقة على الأقل، ويفضل أن يكون ذلك لمدة 30 دقيقة