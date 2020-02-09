مسابقة ـ المحاولة الإبداعية لطفلك ..

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بكم اعضاء اللمة الكرام
الطفل منذ ان يتم عمر السنة نراه يمسك بالأقلام ويحاول ان يشخبط ويقلد الكبار
ونجد إبداعاته في كل مكان على الحائط وعلى الأثاث
هنا يأتي دورك كأم او كاب كيف تنمي هذه الموهبة وهي تجعلو الطفل يطور مهاراته
في الإمساك بالقلم وكيف يحركه يمنة ويسرة ويرسم ويبدع هناك أطفال مبدعون نرى مواهبهم من سن صغيرة جدا شاركونا إبداع أطفالكم يا اعضاء اللمة
المسابقة فرفوشية ولكن الغرض منها
هو الانتباه لمواهب اطفالنا وتشجيعهم لممارستها
وستكون مسابقتنا بأن تعطي لابنك اوخوك اوابن اخت ابن جارة ......ورقة واقلام تلوين او اوراق ملونة ......... واطلقى له العنان
يرسم ويكتب ويعمل ما يريد أي نوع من أنواع الآداب والفنون .. دون اي تدخلات من اي احد
شرط ان لا تظهر به معالم وجوه حتى لا ندخل بالمحرمات شرعا
صورو لنا عمل صغاركم وارونا اياه هنا
ومن المهم الاشارة إلى سن الطفل وجنسه والعمر غير محدد فقط رجاء كتابة عمره .....
2-يفتح موضوع مستقل لكل مشاركة تحت عنوان مشارك في (المحاولة الابداعية لطفلك )
وسام
الفائز/ة الثانية
وسام
ووسام الحضور المميز لباقي المشاركين معنا
في انتظار تفاعلكم
مع تحيات المشرفين على المسابقة
@الامين محمد
@السلطانة
@ملكة زوجي
@Autumn leaves
@الامين محمد
@السلطانة
@ملكة زوجي
@Autumn leaves