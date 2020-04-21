اعلان نتائح مسابقة *المحاولة الابداعية لطفلك

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,955
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى

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مسائكم سعيد اخواني اخواتي اعضاء منتدى الغالي
وأتمنى أن تكونو بخير وتمام التمام
أشكركم على المشاركات المتواصلة في رقي منتدانا الغالي
في طرح كل ماهو جميل ومفيد
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نعلن عن
إعــلآن نتائج مسابقة المحاولة الإبداعية لطفلك

التي تم الاعــلآن عنها
مسابقة ـ المحاولة الإبداعية لطفلك ..
وكآنت هذه مشآركات الاخوة الآخوات :

مشاركتى في مسابقة محاولة ابداعية لطفلك
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěfللاخت
مشاركتي الرمزية في مسابقة المحاولة الابداعية لطفلك

للاخت السلطانة

مشارك في (المحاولة الابداعية لطفلك ) ♥ ☺ ♥
Chicobustanللاخ
مُشاركتي في مسابقة:المحاولة الإبداعية لطفلك
للاخت خووخة
مشاركتي الرمزية في مسابقة (المحاولة الابداعية لطفلك )
للاخت ملكة زوجي

وحان الان الاعلان عن نتائجها
الموضوع الفائز الاول هو :

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěfللاخت

مشاركتى في مسابقة محاولة ابداعية لطفلك
تتحصل على الوسام التالي

محمد-امين.gif
الموضوع الفائز الثانية هو :
Chicobustanللاخ

مشارك في (المحاولة الابداعية لطفلك ) ♥ ☺ ♥
يتحصل علي الوسام التالي

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اما باقي المشاركين يتحصلن على الوسام التالي
خووخة
ملكة زوجي
السلطانة

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بارك الله فيكم على المشاركة
مع تحيات المشرفين على المسابقة
@الامين محمد
@السلطانة
@ملكة زوجي
@Autumn leaves
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