فيروس كورونا يقترب من ذروته.. ما معنى ذلك

ناصر dz
:: عضو بارز ::
رجح علماء أن يكون فيروس كورونا قد اقترب من ذروته، فيما يبدو خبرا سارا على اعتبار أن الأسوأ في موجة الفيروس القاتل ستكون خلال الأسبوعبن المقبلين قبل أن ببدأ انحسارها.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأحد، عن خبير في علم الأوبئة توقعه بأن يبلغ فيروس كورونا ذروته بين منتصف ونهاية فبراير الجاري.
واعتمد أستاذ علم الأوبئة في لندن، آدم كوتشارسكي، في توقعاته على نماذج رياضية تحاكي تفشي الفيروس الذي يسبب التهابا رئويا حادا.
وأوضح أن اتجاهات حالات الإصابة المبلغ عنها في ووهان، بؤرة الفيروس، تدعم النماذج الرياضية التي تستخدمها كلية لندن للصحة للتنبؤ بديناميات تفشي الفيروس.
وقال "إنه مع فرض استمرار الاتجاهات الحالية في انتشار الفيروس، يتوقع أن يبلغ كورونا ذروته بين منتصف وآخر فبراير ".
ومن جانبه، اعتبر بنيامين كاولينغ، رئيس قسم علم الأوبئة في جامعة هونغ كونغ"إن الأسبوعين المقبلين مهمين حقًا لفهم ما يحدث" بالنسبة لفيروس كورونا.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة سنعرف إذا كان الفيروس قد انتشر في مواقع أخرى، أم أننا تجنبنا ما يمكن أن يوصف بوباء عالمي بسبب تدابير الاحتواء.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الأحد، عن خبير في علم الأوبئة توقعه بأن يبلغ فيروس كورونا ذروته بين منتصف ونهاية فبراير الجاري.
واعتمد أستاذ علم الأوبئة في لندن، آدم كوتشارسكي، في توقعاته على نماذج رياضية تحاكي تفشي الفيروس الذي يسبب التهابا رئويا حادا.
وأوضح أن اتجاهات حالات الإصابة المبلغ عنها في ووهان، بؤرة الفيروس، تدعم النماذج الرياضية التي تستخدمها كلية لندن للصحة للتنبؤ بديناميات تفشي الفيروس.
وقال "إنه مع فرض استمرار الاتجاهات الحالية في انتشار الفيروس، يتوقع أن يبلغ كورونا ذروته بين منتصف وآخر فبراير ".
ومن جانبه، اعتبر بنيامين كاولينغ، رئيس قسم علم الأوبئة في جامعة هونغ كونغ"إن الأسبوعين المقبلين مهمين حقًا لفهم ما يحدث" بالنسبة لفيروس كورونا.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة سنعرف إذا كان الفيروس قد انتشر في مواقع أخرى، أم أننا تجنبنا ما يمكن أن يوصف بوباء عالمي بسبب تدابير الاحتواء.