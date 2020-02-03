ما هو فيروس كورونا واعراضة وطرق الوقاية منه

ما هو فيروس كورونا

يطلق على فيروس كورونا اسم "الفيروس التاجي"، نظرا لاحتواءه على تنوءات سطحية تشبه التاج، وغالبا ما يصيب الحيوانات، ويصيب الإنسان أيضا، وتتمثل أعراضه في الجيوب الأنفية والتهاب الحلق.





ووفقا لدراسة في ستينيات القرن الماضي، اكتشفوا فيروس لدى أفراد مصابين بالزكام، وتبين من البحوثات أن حوالي 30 % من أمراض الإنفلونزا بها هذا النوع من الفيروسات التاجية.



وتفشى فيروس كورونا في هذه الفترة في الصين، وخاصة في مدينة ووهان، وارتفع عدد ضحايا هذا المرض لـ41، ومسئولي المنطقة ناشدو المتبرعين المحليين والدوليين، بتقديم يد العون والمساعدة وتزويد المرضى بالكمامات والملابس الواقية، وعلى الفور تلقت المنطقة المتواجد فيها الفيروس حوالي 1.2 مليون كمامة، 4.35 مليون دولار.



ولم يقتصر فيروس كورونا فقط على الصين، بل انتشر في 4 قارات، منهم الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا، ووفقا للدراسات، تبين أن هناك حوالي 1287 حالة لديهم فيروس كورونا، من ضمنهم 237 في حالة حرجة.



أنواع فيروس كورونا



MERS: هي اختصار لكلمة Middle East Respiratory Syndrome، والمقصود بها متلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطية، بداية ظهور هذا النوع كانت في عام 2012 في السعودية، وبعد ذلك انتشر هذا النوع في كالأردن، واليمن، والإمارات، وقطر، وتونس، وهولندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا.



SARS: هو اختصار كلمة Severe Acute Respiratory Syndrome، وهي عبارة عن متلازمة الجهاز التنفسي الخطيرة الحادة، وهذا النوع انتشر منذ 17 عام ، وتشبب في العديد من الوفيات.



أعراض فيروس كورونا

الأعراض تظهر من يومين لـ4 أيام، وتتمثل في التالي:



العطاس.

سيلان الأنف.

التعب العام.

السعال.

التهاب الحلق.



طرق الوقاية من فيروس كورونا



- غسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون.

- لا تلمس عينيك ولا يديك ولا فمك إلا قبل غسل اليدين جيدا.

- ابتعد عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ولا تقترب عند الحديث إليهم.

- في حالة تعاملك مع شخص مصاب بالكرونا فيجب استخدام القفازات لحماية نفسك من خطر الإصابة.

- المريض المصاب بهذا المرض يجب أن يستخدم مناشف خاصة ومفارش سرير لا يستعملها أحد غيره.

- على الشخص المصاب بمرض الكرونا البقاء في المنزل طيلة هذه الفترة، وفي حالة كان الشخض مصاب بالحمى يجب أن يجلس في المنزل فترة بعد العلاج للوقاية.

- اترك مسافة بينط وبين الأخرين في التعامل لكي لا تعدي أحد.

- نظف منزلك جيدا والمكان الذي تعيش فيه لأن النظافة عامل أساسي في الوقاية والعلاج بسهولة.