قناة يوتيوب بها مشتركين حقيقيين- لا توجد فيها مخالفات ولم تتعرض لمخالفات صافية القناةمن اي مخالفة- عدد المشاهدات : 1.100.5600 مشاهدة .- تحقيق الدخل تم طلبها و هي تحت المراجعة- عدد المشتركين : 20.400 مشتركًاسنة التأسيس : 08/05/2019طرق الدفع CCP / بريدي موباو بتكوين أو بايبال أو بايسيراالبيع لاعلى سعر.التعامل بوسيط