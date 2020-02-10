عامر حموز
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 فيفري 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- المدية
- الجنس
- ذكر
قناة يوتيوب بها مشتركين حقيقيين
- لا توجد فيها مخالفات ولم تتعرض لمخالفات صافية القناة من اي مخالفة
- عدد المشاهدات : 1.100.5600 مشاهدة .
- تحقيق الدخل تم طلبها و هي تحت المراجعة
- عدد المشتركين : 20.400 مشتركًا
سنة التأسيس : 08/05/2019
طرق الدفع CCP / بريدي موب
او بتكوين أو بايبال أو بايسيرا
البيع لاعلى سعر.
التعامل بوسيط
- لا توجد فيها مخالفات ولم تتعرض لمخالفات صافية القناة من اي مخالفة
- عدد المشاهدات : 1.100.5600 مشاهدة .
- تحقيق الدخل تم طلبها و هي تحت المراجعة
- عدد المشتركين : 20.400 مشتركًا
سنة التأسيس : 08/05/2019
طرق الدفع CCP / بريدي موب
او بتكوين أو بايبال أو بايسيرا
البيع لاعلى سعر.
التعامل بوسيط