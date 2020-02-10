عرض بيع قناة يوتيوب للبيع بها أكثر من 20 الف مشترك حقيفي

عامر حموز

عامر حموز

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 فيفري 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
المدية
الجنس
ذكر
قناة يوتيوب بها مشتركين حقيقيين
🔥- لا توجد فيها مخالفات ولم تتعرض لمخالفات صافية القناة 😍 من اي مخالفة

🔥 - عدد المشاهدات : 1.100.5600 مشاهدة .

🔥 - تحقيق الدخل تم طلبها و هي تحت المراجعة

🔥 - عدد المشتركين : 20.400 مشتركًا

سنة التأسيس : 08/05/2019

😊طرق الدفع CCP / بريدي موب 😊
او بتكوين أو بايبال أو بايسيرا

البيع لاعلى سعر.

التعامل بوسيط
 
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