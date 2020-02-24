redouane-red42
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 فيفري 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- Tipaza
- الجنس
- ذكر
قناة مفعلة الربح + حساب ادسنس مفعل بالبين كود و بدون مخالفات ( حجا نقنية بزااف )
عدد المشتركين: 62.5k ( من الجزائر،المغرب،تونس،السعودية،الامارات...الغ )
عدد المشاهدات على القناة: 5 ملايين
المحتوى : تقني ( اصلي غير مكرر )
قناة قديمة منذ سنة 2015
عدد المشتركين: 62.5k ( من الجزائر،المغرب،تونس،السعودية،الامارات...الغ )
عدد المشاهدات على القناة: 5 ملايين
المحتوى : تقني ( اصلي غير مكرر )
قناة قديمة منذ سنة 2015