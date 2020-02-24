قناة مفعلة الربح + حساب ادسنس مفعل بالبين كود و بدون مخالفات ( حجا نقنية بزااف )



عدد المشتركين: 62.5k ( من الجزائر،المغرب،تونس،السعودية،الامارات...الغ )



عدد المشاهدات على القناة: 5 ملايين



المحتوى : تقني ( اصلي غير مكرر )

قناة قديمة منذ سنة 2015