عرض بيع قناة 63 الف مشترك و بدون مخالفات + تحقيق الدخل موجود

R

redouane-red42

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 فيفري 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
22
محل الإقامة
Tipaza
الجنس
ذكر
قناة مفعلة الربح + حساب ادسنس مفعل بالبين كود و بدون مخالفات ( حجا نقنية بزااف )

عدد المشتركين: 62.5k ( من الجزائر،المغرب،تونس،السعودية،الامارات...الغ )

عدد المشاهدات على القناة: 5 ملايين

المحتوى : تقني ( اصلي غير مكرر )
قناة قديمة منذ سنة 2015
 
Ali Mohamed ali

Ali Mohamed ali

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 نوفمبر 2019
المشاركات
78
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم
اعطيني رابط القناة وايضا كم سعرها ؟؟
 
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